Şampiyon yenilgiyle başladı

NBA'de son şampiyon Boston Celtics, sezonun ilk hazırlık maçında Çarşamba gecesi William D. Mullins Center'da Philadelphia 76'ers'ı konuk etti. Yoncalar, son çeyrekte rakibinin 26-17'lik üstünlüğüne engel olamayınca Sixers mücadeleden 98-92 galip ayrıldı.
Philadelphia'da kenardan gelen guard Louis Williams 25:41 dakikaya 27 sayı, 5 ribaunt, 4 asist, 3 top çalma, 4 top kaybı sığdırdı. Genç forvet Thaddeus Young 21 sayı, 5 ribaunt, 5 top çalma ile yıldızlaşan bir diğer isim oldu. Free agent piyasasının gözdelerinden olan ve Sixers ile anlaşan Elton Brand ise ilk maçında 11 sayı, 4 ribaunt, 4 top kaybı ile oynadı.
Boston'da ise kenardan gelen Leon Powe 12 sayı, Tony Allen 11 sayı ile oynarken takımın yenilerinden pivot Patrick O'Bryant ilk beşte başladığı maçı 10 sayı, 8 ribaunt, 3 blok ile tamamladı. Takımın üç süper yıldızı Kevin Garnett (6 sayı), Ray Allen (9 sayı) ve kaptan Paul Pierce (8 sayı) durgun bir performans ortaya koydular.
Çarşamba günü oynanan hazırlık maçlarında şu sonuçlar alındı;
Boston 92
Philadelphia 98
New York 111
Toronto 113
New Orleans 105
Indiana 71
Charlotte 80
Orlando 118
Milwaukee 71
Detroit 85
Washington 89
Memphis 80
Oklahoma City 82
Minnesota 88
Golden State 110
Portland 95
Atlanta 100
Phoenix 96