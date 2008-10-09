Şampiyon yenilgiyle başladı



NBA'de son şampiyon Boston Celtics, sezonun ilk hazırlık maçında Çarşamba gecesi William D. Mullins Center'da Philadelphia 76'ers'ı konuk etti. Yoncalar, son çeyrekte rakibinin 26-17'lik üstünlüğüne engel olamayınca Sixers mücadeleden 98-92 galip ayrıldı.



Philadelphia'da kenardan gelen guard Louis Williams 25:41 dakikaya 27 sayı, 5 ribaunt, 4 asist, 3 top çalma, 4 top kaybı sığdırdı. Genç forvet Thaddeus Young 21 sayı, 5 ribaunt, 5 top çalma ile yıldızlaşan bir diğer isim oldu. Free agent piyasasının gözdelerinden olan ve Sixers ile anlaşan Elton Brand ise ilk maçında 11 sayı, 4 ribaunt, 4 top kaybı ile oynadı.



Boston'da ise kenardan gelen Leon Powe 12 sayı, Tony Allen 11 sayı ile oynarken takımın yenilerinden pivot Patrick O'Bryant ilk beşte başladığı maçı 10 sayı, 8 ribaunt, 3 blok ile tamamladı. Takımın üç süper yıldızı Kevin Garnett (6 sayı), Ray Allen (9 sayı) ve kaptan Paul Pierce (8 sayı) durgun bir performans ortaya koydular.



Çarşamba günü oynanan hazırlık maçlarında şu sonuçlar alındı;



Boston 92

Philadelphia 98



New York 111

Toronto 113



New Orleans 105

Indiana 71



Charlotte 80

Orlando 118



Milwaukee 71

Detroit 85



Washington 89

Memphis 80



Oklahoma City 82

Minnesota 88



Golden State 110

Portland 95



Atlanta 100

Phoenix 96



