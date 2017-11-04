Şampiyon sporcular Ahmet Ağaoğlu ile buluştu

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- PARALİMPİK Masa Tenisi sporcuları Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile bir araya geldi.

Rio 2016 Paralimpik Oyunları masa tenisinde şampiyon olan Abdullah Öztürk ile bu yıl Slovenya\'da düzenlenen Paralimpik Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası\'nda şampiyon olan takımdan Ali Öztürk ve Süleyman Vural ile antrenörleri Haydar Çataloğlu, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu\'nun özel davetiyle Serik\'e geldi.

Belek turizm merkezinde sporcularla sohbet eden Federasyon Başkanı Ahmet Ağaoğlu\'na kol saati hediye edildi. Hediye karşısında çok duygulandığını söyleyen Ahmet Ağaoğlu, \"Bu kardeşlerim Türkiye\'nin gururu oldu\" dedi.

Ahmet Ağaoğlu, eşi Beyza ve kızı Aslı, sporcularla birlikte fotoğraf çektirdi.

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