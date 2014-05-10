Şampiyon şov yaptı

Fenerbahçe, Kadıköy'deki son maçında Kardemir Karabükspor'u 4-0 mağlup etti.

Geçen hafta şampiyonluk rehavetiyle çıktığı Akhisar deplasmanında mağlup olan Fenerbahçe, taraftarı önündeki son maçında Karabokspor'u ağırladı. Bu kez as takımla sahaya çıkan ve iyi mücadele eden sarı lacivertliler Sow, Meirelesz, Emre ve Webo'nun golleriyle rakibini 4-0 yendi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Akhisar'daki maçın aksine bu karşılaşmaya as kadroyla çıktı. Sarı lacivertliler maça Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Bekir İrtegün, Alves, Caner Erkin, Mehmet Topal, Meireles, Kuyt, Emre Belözoğlu, Sow, Emenike 11'iyle başladı.

Konuk Kardemir Karabükspor'da ise Teknik Direktör Tolunay Kafkas, Waterman, Erdem Özgenç, Yiğit İncedemir, Murat Akça, Emre Özkan, Ahmet İlhan Özek, Samba Sow, Furkan Özçal, Carioca, Beykan Şimşek ve İlhan Parlak'tan oluşan bir 11 sürdü sahaya...

Fenerbahçe geçen haftanın aksine sanki şampiyonluğun garantileyeceği maç buymuş gibi sahaya çıktı. Sarı lacivertliler ilk dakikalardan itibaren rakip sahaya yerleşti ve kanatlardan geliştirdiği ataklarla golü aradı. Avrupa Ligi'ni hedefleyen Karabükspor ise hızlı hücumlarla gol aradı ancak son toplardaki başarısızlık konuk ekibin sonuca gitmesine engel oldu.

5. dakikada Mehmet Topal'ın ceza alanı dışından sert şutunda top üstten auta çıktı.



9. dakikada Mehmet Topal'ın sağdan ortasına ceza alanı içinde Kuyt'ın kafa vuruşunda, kaleci Waterman yatarak topu kontrol etti.



13. dakikada Caner Erkin'in soldan ortasında, ceza alanı içinde Sow'un kontrol edemediği topu önünde bulan Emre Belözoğlu kötü bir vuruş yapınca, meşin yuvarlak üstten auta gitti.



14. dakikada ise tribünlerin beklediği gol geldi, Karabükspor'un ilk hatasında Moussa Sow topu ağlara gönderdi. Soldan ceza alanına giren Emenike'nin yerden ortasında, önce Sow, ardından Meireles'in vuruşlarında top savunmadan döndü. Pozisyonun devamında altı pasta topu bir kez daha önünde bulan Sow, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

Golden sonra da Fenerbahçe'nin üstünlüğü devam ederken sarı lacivertliler iki net pozisyondan faydalanamadı.



17. dakikada sağdan Gökhan Gönül'ün ortasında, ceza alanı içinde Kuyt'ın vuruşu sonrası top kaleci Waterman'dan döndü. Dönen topu altı pasta kontrol eden Sow'un yakın mesafeden vuruşunda, kaleci Waterman meşin yuvarlağı kornere çeldi.



22. dakikada ceza alanının hemen dışından Emre Belözoğlu'nun kullandığı serbest atışta, top üstten auta çıktı.



29. dakikada Emre Belözoğlu'nun aşırtma pasıyla savunmanın arkasına sarkan Sow, müsait pozisyonda rövaşata yapmaya çalışınca, meşin yuvarlak farklı bir şekilde üstten auta gitti.



30. dakikada Kuyt'ın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Meireles'in vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.



33. dakika Meireles'in ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Waterman topu üstten kornere çeldi.



40. dakikada Kuyt'ın pasıyla hareketlenen Sow'un ceza alanına girerken yaptığı vuruşta, top kaleci Waterman'dan döndü. Pozisyonun devamında Kuyt'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

41. dakikada soldan Caner Erkin'in ortasına ön direkte Emenike'nin vuruşunda, top yine kaleci Waterman'dan döndü. Dönen topu ceza alanı içinde önünde bulan Meireles, meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve farkı 2'ye çıkardı: 2-0



43. dakikada soldan Sow'un ortasında ceza alanı içinde Emre Belözoğlu'nun vuruşunda, yere de çarpan top kaleci Waterman'ın üzerinden ağlara gitti: 3-0

Ligin en az gol yiyen takımlarından olan Karakbükspor o defans bütünlüğünden uzaklaşmıştı. Bunda Fenerbahçe orta sahasının da ceza sahası içinde gol arayarak Karabükspor'u dar alana hapsetmesinin payı büyüktü.



İkinci yarının başında Karabükspor'da değişiklikler gerçekleşti. Beykan Şimşek'in yerine Musa Çağıran; Jones Carioca'nın yerine de Michael Eneramo oyuna dahil oldu.

İkinci yarının ilk pozisyonunu da konuk ekip buldu. Ahmet İlhan Özek'in sağ kanattan ortasında top ceza sahasına doğru geldi. Yüksek topa çıkmak isteyen Volkan Demirel'in müdahalesinde top kısa düştü. Kısa düşen topla buluşan İlhan Parlak vuruşunu yaptı ancak şut etkisiz bir şekilde kaleci Volkan Demirel'in kolları arasında kaldı.

53. dakikada köşe atışını kullanan Caner Erkin'in uzun pasında Gökhan Gönül ceza sahasının dışından vuruşunu yaptı ancak Karabükspor savunmasından top geri geldi. Hemen ardından Caner Erkin'in sağdan ortasında top savunmadan sekti. Seken topu ceza sahasının içine çeviren isim Mehmet Topal oldu. O'nun pasında Sow kafayla vuruşunu yaptı ancak top üstten auta gitti.

60. dakikada Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yerine Salih Uçan, 72. dakikada Karabükspor'da Ahmet İlhan Özek'in yerine Erkan Kaş, 76. dakikada ise Fenerbahçe'de Bekir İrtegün'ün yerine Selçuk Şahin oyuna dahil oldu.

81. dakikada Karabükspor topu orta alanda topu kaybetti. Araya giren Meireles'in savunma arasına gönderdiği pasla buluşan Dirk Kuyt ceza sahası içinde kaleci Boy Waterman'la karşı karşıya kaldı ama Hollandalı'nın vuruşunda top direğin yanından auta gitti.

Maçın skorunu ilan eden ise Webo oldu. 90. dakikada Caner'in sağ kanattan kullandığı kornerde iyi yükselen Webo, topu ağlara yolladı ve Fenerbahçe'yi 4-0'lık galibiyete taşıdı. Bu golle birlikte Karabükspor da bu sezon ilk kez bir maçta kalesinde 4 gol birden görmüş oldu.

Maçın duraklama anlarıda gol olmayınca, şampiyon Fenerbahçe, bu sezon sahasındaki son maçtan 4-0'lık galibiyetle ayrılmış oldu.

FENERBAHÇE-KARABÜKSPOR: 4-0

Stat: Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu

Hakemler: İlker Meral, Baki Tuncay Akkın, Serkan Gençerler



Fenerbahçe: Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Bekir İrtegün (Dk. 76 Selçuk Şahin), Alves, Caner Erkin, Mehmet Topal, Meireles, Kuyt, Emre Belözoğlu (Dk. 60 Salih Uçan - Dk. 80 Webo), Sow, Emenike



Kardemir Karabükspor: Waterman, Erdem Özgenç, Yiğit İncedemir, Murat Akça, Emre Özkan, Ahmet İlhan Özek (Dk. 72 Erkan Kaş), Samba Sow, Furkan Özçal, Carioca (Dk. 46 Eneramo), Beykan Şimşek (Dk. 46 Musa Çağıran), İlhan Parlak

Goller: Dk. 14 Sow, Dk. 41 Meireles, Dk. 43 Emre Belözoğlu, Dk. 90 Webo (Fenerbahçe)

Sarı Kartlar: Dk. 47 Samba Sow (Kardemir Karabükspor), Dk. 68 Caner Erkin (Fenerbahçe)