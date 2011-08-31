-Şampiyon Sofuoğlu, sakatlığına rağmen vazgeçilmez ANKARA (A.A) - 31.08.2011 - Moto2 ABD Grand Prix'sinde sıralama turlarındaki kazada ayağı iki yerinden kırılan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, 2012 sezonu için İtalya takımı Gresini Racing Moto2 ile görüştü. İtalyan ekibi, gelecek sezon için Sofuoğlu'na takımda yer vermek istiyor. Moto GP'nin bir alt dalı olan Moto2 ABD Grand Prix'sinde, Indianapolis Pisti'ndeki sezonun 12. ayak koşusunun sıralama turlarında geçirdiği kaza sonucu sağ bacağı iki yerinden kırılan Kenan Sofuoğlu'nun ameliyatının iyi geçtiği bildirildi. Milli motosikletçi AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki ayrı ameliyata alındığını belirterek, ''Ayağıma dört platin takıldı. Hala Amerika'dayım. Seyahate izin vermiyorlar. Birkaç gün sonra Türkiye'ye dönebileceğim. Şu an için herhangi bir sıkıntı yok. 11 yıldır yarışıyorum ve ilk kez bir yarışmada vücudumda kırık oluştu. Olumsuzluklar üst üste geldi. Artık benim için sezon bitti '' diye konuştu. Sezon öncesi babası İrfan Basri Sofuoğlu'nun sağlık sorunlarıyla ilgilenen ve ardından babasını kaybeden milli motosikletçi, ''Bu sene aksilikler peş peşe geldi. Benim için kötü bir sezon oldu'' dedi. Ameliyatından sonra Gresini Racing Moto2 takımının kendisiyle görüşmek istediğini belirten Sofuoğlu, şunları söyledi: ''İtalya takımı ayağım kırılmasına rağmen benimle transfer görüşmesi yaptı. Ameliyat sonrası sedye ile piste giderek 2012 sezonu için yaklaşık bir saatlik görüşme yaptım. Görüşme olumlu geçti. Ayağım kırık olmasına rağmen benim için yeniden bir umut oldu. Şampiyonanın en büyük takımına gidebilme ihtimalim oluştu. Gresini takımına inandığımı söyledim. Onlar da 2012 yılı için ilk benimle görüştüklerini söylediler.'' Sofuoğlu, gelecek yıl Moto2'de mücadele etmek istediğini dile getirerek, ''Sezonu kötü geçirdim ama diğer taraftan da tecrübe edindim. Buradan şampiyonluk kazanmadan ayrılmak istemiyorum'' dedi. Moto2'de Gresini Racing ile yarışabilmesi için yaklaşık 500 bin Avro'luk bütçe desteğine ihtiyacı bulunduğunu belirten Sofuoğlu, ''Gençlik ve Spor Bakanımız Suat Kılıç, kazadan sonra arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu. Bakanımızla Türkiye'ye dönünce görüşeceğim. Eğer bütçe desteği verilirse 3 hafta sonra İtalyan takımıyla anlaşacağım'' diye konuştu.