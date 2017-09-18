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Spor

Şampiyon Slovenya kupasını aldı

İSTANBUL, (DHA) - Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 93-85 yenerek şampiyonluğa ulaşan Slovenya, kupasını FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel'den aldı

18 Eylül 2017 03:04

İSTANBUL, (DHA) - Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Sırbistan\'ı 93-85 yenerek şampiyonluğa ulaşan Slovenya, kupasını FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel\'den aldı.
Sinan Erdem Spor Salonu\'nda Sırbistan\'ı mağlup ederek ilk kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Slovenya, maç sonrası düzenlenen törenle kupasına kavuştu.
Kupa töreninde ilk olarak Sırp oyuncular ve teknik heyet gümüş madalyalarını takarken, Sırbistan Milli Takımı\'na madalyalarını Başbakan Binali Yıldırım, FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel ve FIBA Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak takdim etti.
Şampiyonluğa ulaşan Slovenya Milli Takımı\'nın oyuncuları ve teknik heyetine altın madalyalarını ise Başbakan Binali Yıldırım, Slovenya Başbakanı Miro Cerar ve Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic verdi.
FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel, son olarak kupayı Slovenya Milli Takımı\'nın kaptanı Goran Dragic\'e takdim etti.

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