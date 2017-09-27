Şampiyon sezonu Bursa'da açıyor

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- GEÇEN yıl ETTU Cup, Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere üç kulvarda da şampiyonluk kupasını kaldıran Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kadın Masa Tenisi Takımı, sezonu 1 Ekim Pazar günü Avusturya\'nın Linz AG Froschberg ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçıyla açıyor.

Takım kaptanı Melek Hu ve genç sporcu Simay Kulakçeken\'i kadroda tutan, Lee Ho Ching, Yana Noskova ve Damla Uzel ile de kadroyu güçlendiren Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kadın Masa Tenisi Takımı\'nda hedef ETTU Semaster Kadınlar Şampiyonlar Ligi\'nde de ipi göğüslemek.

Geçen yıl ETTU Cup\'ın yanı sıra Süper Lig ve Türkiye kupasını müzesine götüren Bursa ekibi 1 Ekim Pazar günü saat 16:00\'da Acemler BUSKİ yerleşkesinde bulunan Tenis Kafe Sosyal Tesisleri Masa Tenisi Salonu\'nda Avusturya\'nın Linz AG Froschberg takımı karşısında galibiyet arayacak.

İKİNCİ MAÇ İSPANYA\'DA

Bu sezon da avrupa şampiyonluk ipini göğüsleyen Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kadın Tenisi takımı ETTU Seamaster Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu\'nda ki ikinci maçında ise 13 Ekim Çarşamba günü İspanya\'da UCAM Cartagena TM takımı ile karşı karşıya gelecek.

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