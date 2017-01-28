Şampiyon Serena Williams!

Sezonun ilk Grand Slam turnuvası olan Avustralya Açık tek kadınlarda şampiyonun isminin Williams olacağı kesinleşmişti. Williams kardeşlerden hangisinin zafere ulaşacağı bugün belli oldu. 35 yaşındaki Serena Williams kendisinden bir yaş büyük ablası Venus'u 6-4, 6,4'lük setlerle 2-0 yenmeyi başardı. 23'üncü Grand Slam unvanını kazanan Serana Williams, böylece 22 unvanı bulunan dünyaca ünlü Alman tenisçi Steffi Graf'ı geride bıraktı. Williams Avustralya Açık zaferiyle dünya listesinde de 1 numaraya yükseldi.

Serena Williams bu başarısıyla 1968'de "açık tenis” dönemine geçilmesinden bu yana en fazla Grand Slam zaferine sahip tenisçi oldu. Usta tenisçinin 7 Avustralya Açık, 3 Fransa Açık, 7 Wimbledon, 6 Amerika Açık tenis turnuvası zaferi bulunuyor.

1968 yılından önce Grand Slam turnuvalarında sadece amatör tenisçilerin katılmasına izin veriliyor profesyonellerin katılımına izin verilmiyordu. Bu dönemdeki zaferlerde hesaba katıldığında tenis tarihinde en fazla Grand Slam kupasına sahip tenisçisi 24 kez turnuva birincisi olan Avustralyalı Margaret Court.

Williams kardeşlerin oynadığı final maçı, duygusal anlara tanıklık etti. Serena Williams maç sonrası yaptığı açıklamada "Bu anı Venus'u tebrik ederek kullanmak istiyorum, o harika bir insan. O olmasaydı 23 zafere ulaşamazdım. O olmasaydı birinci sırada olamazdım. O benim ilhamım, bugün burada olmamın ve Williams kardeşlerin var olmasının tek sebebi, o" dedi.

Abla Venus Williams da "Tam da burada seninle oldum, tam da burada bazılarını sana karşı kaybettim. Evet, bu tuhaf ama bu doğru. Ama bu harika bir şey, senin zaferin her zaman benim zaferim de oldu, sanıyorum bunu biliyorsun. Burada olmadığım zamanlarda, buraya ulaşamadığım zaman, sen buradaydın. Seninle aşırı derecede gurur duyuyorum” diye konuştu.

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DW, AFP / EC, MK