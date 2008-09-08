T24 LogoT24 Logo
Spor

Şampiyon Serena

Amerika Açık Tenis Turnuvası’nda bayanlarda Williams, Jankovic'i yenerek kariyerindeki 9. grand slam şampiyonluğunu kazandı.

08 Eylül 2008 03:00


Amerika Açık Tenis Turnuvası’nda bayanlarda Serena Williams, Jelena Jankovic'i yenerek kariyerindeki 9. grand slam şampiyonluğunu kazandı.

Amerika Açık Turnuvası’na 4 numaralı seri başı olarak katılan Serena Williams, iki numaralı seri başı Jelena Jankoviç arasında oynanan final karşılaşması büyük çekişmeye sahne oldu. 


arrow Biri Nadal'ı durdurdu!


İlk sette servisini kırdırdıktan sonra 2-1 geriye düşen Serena Williams, üst üste 4 oyun kazanarak 5-2 öne geçti. Kariyerinde ilk kez grand slam finali oynayan rakibi karşısında zaman zaman oyundan düşen Serena, buna rağmen 6-4'lük skorla ilk seti aldı.

İkinci sette skor 5-3 iken 3 kez set puanını kullanamayan Jankovic, bir anlamda maçı çevirme şansını da tepmiş oldu. Mucizevi bir şekilde oyunu döndüren Williams, skor 5-5 iken rakibinin yaptığı kritik çift hata ve basit hataları da değerlendirerek servis kırdı. 2. seti de 7-5'lik sonuçla kazanan Serena Williams kariyerinin 3. Amerika Açık, toplamda 9. srand slam şampiyonluğunu kazandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24