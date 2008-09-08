Şampiyon Serena

Biri Nadal'ı durdurdu! Biri Nadal'ı durdurdu!

Amerika Açık Turnuvası’na 4 numaralı seri başı olarak katılan Serena Williams, iki numaralı seri başı Jelena Jankoviç arasında oynanan final karşılaşması büyük çekişmeye sahne oldu.İlk sette servisini kırdırdıktan sonra 2-1 geriye düşen Serena Williams, üst üste 4 oyun kazanarak 5-2 öne geçti. Kariyerinde ilk kez grand slam finali oynayan rakibi karşısında zaman zaman oyundan düşen Serena, buna rağmen 6-4'lük skorla ilk seti aldı.İkinci sette skor 5-3 iken 3 kez set puanını kullanamayan Jankovic, bir anlamda maçı çevirme şansını da tepmiş oldu. Mucizevi bir şekilde oyunu döndüren Williams, skor 5-5 iken rakibinin yaptığı kritik çift hata ve basit hataları da değerlendirerek servis kırdı. 2. seti de 7-5'lik sonuçla kazanan Serena Williams kariyerinin 3. Amerika Açık, toplamda 9. srand slam şampiyonluğunu kazandı.