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Spor

Şampiyon Sao Paulo!..

Brezilya'da nefeslerin tutulduğu Brezilya 1. Ligi'nde mutlu sona ulaşan takım Sao Paulo oldu.

08 Aralık 2008 02:00

Brezilya'da nefeslerin tutulduğu Campeonato Brasileiro Serie A (Brezilya 1. Ligi)'nde son hafta mücadelesinde Goias'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek mutlu sona ulaşan takım Sao Paulo oldu.

Tarihinde 6. şampiyonluğa uzanan Sao Paulo 2006 yılından beri lige ambargo koyan takım olmuştu.

Teknik direktör Muricy Ramalho önderliğinde ligi 38 maçta aldığı 75 puanla şampiyon kapatan Sao Paulo'nun ardından ligi ikinci sırada bitiren ekip ise 72 puanla Gremio oldu..

Washington gol kralı!

Gremio, Cruzeiro ve Palmeiras ise ligi ilk dörtte bitirerek Copa Libertadores vizesi alırken, ligden düşen takımlar ise Figueirense, 1998'de Libertodores Kupası'nda şampiyonluğa uzanan 1898 yapımı Vasco da Gama ve Ipatinga ekipleri oldu.

Ligde gol krallığını ise iki isim paylaştı. Kerrison (Coritiba), bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Washington (Fluminense) 21'er golle ligde gol krallığında zirvede yer aldı.

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