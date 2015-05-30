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Spor

Şampiyon Rize'de yorulmadı: 1-1

Karadeniz temsilcisi karşısında yedek ağırlıklı bir kadroyla oynayan Galatasaray, Bursaspor'la oynayacağı Türkiye Kupası finalini bekliyor

30 Mayıs 2015 17:57

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında, şampiyon Galatasaray, alkışlarla karşılandığı Çaykur Rizespor deplasmanında rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Çaykur Rizespor 51. dakikada Eren Albayrak'ın frikiğiyle öne geçerken, Galatasaray'a beraberliği getiren gol 86'da Umut Bulut'tan geldi. Sarı kırmızılılar 6 maç sonra kalesinde gol görürken, Koray Günter de 81. dakikada Galatasaray'da sezonun ilk kırmızı kartını gördü.

Spor Toto Süper Lig'in bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, son haftada Çaykur Rizespor deplasmanına konuk oldu. Yeni Rize Şehir Stadı'nda oynanan ve hakem Mustafa Kamil Abitoğlu'nun son kez düdük çaldığı mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Çaykur Rizespor'un golü Eren Albayrak'tan gelirken, Galatasaray'ın beraberlik golünü Umut Bulut kaydetti.

Ntvspor’da yer alan habere göre, ilk yarıda gol sesi çıkmayan karşılaşmada perde 51. dakikada açıldı. Ligde 6 haftadır kalesinde gol görmeyen Galatasaray, Eren Albayrak'ın sağ çaprazdan kullandığı frikikte Sinan Bolat'ın önde yakalanmasıyla 1-0 geriye düştü.

60. dakikada hızlı çıkan Çaykur Rizespor'da Sercan'ın sağ kanattan Kweuke'ye verdiği pasta, Kamerunlu oyuncunun vuruşu üst direkten dışarı çıktı ve ev sahibi ekip farkı ikiye yükseltme şansını değerlendiremedi.

81. dakikada Galatasaray defansının arkasına sarkan Kweuke'yi düşüren Koray Günter, sarı kırmızılılarda sezonun ilk kırmızı kartını gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Genç savunma oyuncusu, Ziraat Türkiye Kupası finalinde görev alamayacak.

Galatasaray'a beraberliği getiren gol 86. dakikada Umut Bulut'tan geldi. Sağ taraftan Sabri'nin kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Umut Bulut, yaptığı düzgün kafa vuruşuyla skoru 1-1'e getirdi.

Kalan sürede başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla, şampiyon Galatasaray'ın 6 maçlık galibiyet serisi sona ererken, sarı kırmızılı takım ligi 77, Çaykur Rizespor ise 36 puanla tamamladı.

Sarı kırmızılılar, 4. yıldızı taktıkları 20. lig şampiyonluğunu, yarın akşam Türk Telekom Arena'da düzenlenecek organizasyonla kutlayacak.

Galatasaray, 3 Mayıs Çarşamba günü Bursaspor'la Ziraat Türkiye Kupası finalinde Bursa'da karşı karşıya gelecek.

 

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