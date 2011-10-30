Şampiyon Petra Kvitova



T24- TEB BNP Paribas WTA Championships dünya kadınlar tenis şampiyonası tekler finalinde 21 yaşındaki Çek Petra Kvitova, 22 yaşındaki Belaruslu Victoria Azarenka'yı 2-1 yenerek, ilk kez katıldığı bu organizasyonda şampiyon oldu.









Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan şampiyonanın altıncı ve son gününde oynanan tekler finalinde, bu yılın Wimbledon galibi Kvitova, 7-5, 4-6, 6-3'lük setlerle Victoria Azarenka'yı mağlup etti.





Bu arada, “Forehand winner”larda rakibine 22-10 üstünlük kuran Kvitova, toplam “winner”larda ise 42-23 üstünlük sağladı. Maçta Kvitova 43 basit hata yaparken, Azarenka 27 basit hatayla maçı tamamladı.





Ödül töreninde, teklerde şampiyon olan Çek Petra Kvitova'ya kupasını Spor Genel Müdür Yardımcısı Tamer Taşpınar verdi. İkinci olan Belaruslu Victoria Azarenka ise ödülünü Türk Ekonomi Bankası'nın (TEB) Başkanı Varol Civil'in elinden aldı. Bu arada, tekler final maçının ardından tribündeki seyirciler ayağa kalkarak, şampiyon olan Kvitova'yı alkışladı. Kvitova, maçın ardından büyük sevinç yaşadı.





Kvitova 1 milyon 750 bin dolar kazandı





İstanbul'da düzenlenen ilk organizasyonda yenilgisiz şampiyonluğa ulaşan Kvitova, 1 milyon 750 bin dolar para ödülü kazandı. Grup maçlarında 1 yenilgi alarak finale gelen Azarenka ise 775 bin dolar para ödülü aldı.

Kvitova, 1997'de bu turnuvada Fransız Mary Pierce'ı yenerek şampiyon olan Jana Novotna'nın ardından 14 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan ilk Çek tenisçi oldu.

Kvitova: Çok mutluyum



Çek Petra Kvitova, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, şampiyonluğu kutladığını belirterek, “Çok mutluyum, biraz yorgunum. Şampiyonluğu kutluyorum” dedi.

Bu şampiyonluğunun Wimbledon ile kıyaslanamayacağını kaydeden Çek raket, iki şampiyonluğun da kendisi için müthiş olduğunu söyledi. Kvitova, ilk sette 5-0 öne geçtikten sonra kötü oynamadığını ama Azarenka'nın iyi oynayarak 5-5'e getirdiğini kaydetti.



‘Yılın oyuncusu benim’



Bir gazetecinin, “Yılın oyuncusu benim diyebilir misin?” sorusunu “Evet, yılın oyuncusu benim diyebilirim” diye yanıt veren Kvitova, sezon başladığında 34. sırada olduğunu, burada şampiyon olacağını ve Wimbledon'u kazanacağını düşünmediğini anlattı.





İyi bir turnuva geçirerek, dünya sıralamasında 2. sıraya yükseldiğini vurgulayan Kvitova, “Organizasyon da çok güzeldi. Bu kadar kişinin geleceğini düşünmüyordum. Maçın sonuna kadar adımı duyuyordum. Müthiş bir atmosferdi. İstanbul benim için özel olacak. İlk şampiyonluğumu burada kazandım. İstanbul her zaman kalbimde olacak' diye konuştu.



Bir gazetecinin, “Bu yıl çok para kazandın. Harcamaya zamanın olacak mı?” sorusu ise Çek raket, “Para ile ilgili planım yok. Bu benim düşündüğüm son şey” dedi.



Azarenka: Kvitova çok iyi oynadı





Azarenka, çok iyi bir final maçı olduğunu kaydederek, “Kvitova çok iyi başladı. Çok agresif oynadı. Ben mücadele etmeye, maçta kalmaya çalıştım. Genel anlamda elimden geleni yaptım” dedi.

İlk sette 5-0 geriye düştüğünde geri gelmenin zor olduğunu kaydeden Belaruslu tenisçi, “Yapmanız gereken şey inanmak ve mücadele etmekti. 5-5 iken aynı ruha sahiptim. Ancak Kvitova çok iyi oynadı” diye konuştu.

Kvitova'nın sol elle oynuyor olmasıyla ilgili bir soru üzerine Azarenka, “Müthiş bir servisi var. Bunun avantajını çok iyi kullanıyor. Önemli anlarda onu kurtarıyor. Bugün agresif oynadım ve servislerini karşı şanslarımı değerlendirdim” ifadelerini kullandı.

Turnuvayı da değerlendiren Azarenka, şu ana kadar gördüğü turnuvaların en iyisi olduğunu söyledi.

Final maçını 13 bin 676 kişi izledi



Final maçında altı gün süren şampiyonanın seyirci rekoru kırıldı. Sinan Erdem Spor Salonu'na bugün 13 bin 676 kişinin geldiği bildirilirken, 6 günde toplam 70 bin 824 kişinin şampiyonayı salondan takip ettiği kaydedildi.

Şampiyonlar





Bugüne kadar WTA Championships'i şu oyuncular kazandı:

1972: Chris Evert (ABD)

1973: Chris Evert (ABD)

1974: Evonne Goolagong (Avustralya)

1975: Chris Evert (ABD)

1976: Evonne Goolagong (Avustralya)

1977: Chris Evert (ABD)

1978: Martina Navratilova (Çekoslavakya)

1979: Martina Navratilova (Çekoslavakya)

1980: Tracy Austin (ABD)

1981: Martina Navratilova (ABD)

1982: Sylvia Hanika (Almanya)

1983: Martina Navratilova (ABD)

1984: Martina Navratilova (ABD)

1985: Martina Navratilova (ABD)

1986: Martina Navratilova (ABD)

1986: Martina Navratilova (ABD)

1987: Steffi Graf (Almanya)

1988: Gabriela Sabatini (Arjantin)

1989: Steffi Graf (Almanya)

1990: Monica Seles (Yoguslavya)

1991: Monica Seles (Yoguslavya)

1992: Monica Seles (Sırbistan-Karadağ)

1993: Steffi Graf (Almanya)

1994: Gabriela Sabatini (Arjantin)

1995: Steffi Graf (Almanya)

1996: Steffi Graf (Almanya)

1997: Jana Novotna (Çek Cumhuriyeti)

1998: Martina Hingis (İsviçre)

1999: Lindsay Davenport (ABD)

2000: Martina Hingis (İsviçre)

2001: Serena Williams (ABD)

2002: Kim Clijsters (Belçika)

2003: Kim Clijsters (Belçika)

2004: Maria Sharapova (Rusya)

2005: Amelie Mauresmo (Fransa)

2006: Justine Henin (Belçika)

2007: Justine Henin (Belçika)

2008: Venus Williams (ABD)

2009: Serena Williams (ABD)

2010: Kim Clijsters (Belçika)

2011: Petra Kvitova (Çek Cumhuriyeti)