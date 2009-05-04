Şampiyon Panathinaikos!



Potada Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük organizasyonu olan ULEB Avrupa Ligi'nde (Euroleague) 2008-2009 sezonu şampiyonu, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos oldu. Almanya'nın başkenti Berlin'de oynanan Eureloague Final Four Finali'nde, Panathinaikos, CSKA Moskova'yı 73-71 yenerek zafere ulaştı.



Mücadelede son derece çekişmeli geçen ilk periyot, Panathinakos'un 21-16 üstünlüğü ile sonuçlanırken, ikinci çeyrekte de oyunun hakimiyetini bırakmaya Yunanistan temsilcisi, devre arasına 48-28 önde girdi. Üçüncü çeyrekte toparlanan CSKA Moskova, rakibini sadece 8 sayıda tutarken, son bölüme 56-46 geride girdi. Son derece büyük çekişmeye sahne olan son bölümde, iki takım da maçtan kopmamak için sıkı bir mücadele verdi, sonunda gülen taraf Panathinakos oldu. Yunanistan temsilcisi, maçtan 73-71 galip ayrıldı.



Panathinaikos'da final maçında 13 sayıyla oynayan Fotsis ve Spanoulis, galibiyetin mimarları olurken, Barcelona'da J.R. Holden'in 14 sayısı takımını kurtarmaya yetmedi.



Öte yandan Final Four'da, Regal Barcelona, Olimpiakos'u 95-79 yenerek üçüncü oldu.



Final Four'da CSKA Moskova, Regal Barcelona'yı 82-78 mağlup ederek finale yükselmişti. Panathinaikos ise Olympiakos'u 84-82 yenerek finale adını yazdırmıştı.



Türkiye'den bu sezon Fenerbahçe Ülker ile Efes Pilsen'in yer aldığı ULEB Avrupa Ligi'nde geçen sezon şampiyonluğu, finalde İsrail'in Maccabi Elite Tel Aviv takımını 91-77'lik skorla yenen Rus ekibi CSKA Moskova kazanmıştı. CSKA Moskova, bu sezon ise finalde Panathinaikos'a kaybederek şampiyonluğa ulaşamadı.



