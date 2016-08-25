"Şampiyon olunca bana 'Riekerink Bey' dersiniz"

Galatasaray teknik direktörü Jan Olde Riekerink, Akhisar Belediyespor maçı öncesinde bir basın toplantısı düzenledi. Riekerink, taraftarın kendisini çok sevdiğinin ve Galatasaray taraftarının ona 'Riekerink Bey' demesinin hatırlatılması üzerine "Şampiyon olduğumuzda öyle diyelim" dedi.

Riekerink, Selçuk İnan'ın ilk 11'de yer almayacağı iddialarıyla ilgili olarak ise "Geniş bir kadromuz var. Hiçbir oyuncu vazgeçilmez değildir. Ama Selçuk'a parantez açmak gerekir. Bizim için önemli bir oyuncu ve kaptanımız. Bireysel yeteneği ve saha içi katkısı yüksek bir oyuncu. Selçuk bu süreçte saha içinde ve saha dışında gösterdiği performans, karakter ve güzel kalbiyle herkese, bana bile yardımcı olan biri. Onun ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu bunlarla anlatabilirim. Ama başta da söylediğim gibi herkes değişebilir..." dedi.

Riekerink'in açıklamaları şöyle:

Karabükspor maçı



"Karabük karşısında aldığımız 3 puan için çok mutluyuz. Çünkü bunun için mücadele ediyoruz. Dürüst olmak gerekirse iyi oynamadığımızın farkındayız. Bir sonraki maça daha iyi hazırlanmamız gerekiyor. İlk kez böyle bir negatif performans gösterdik. Şimdi önümüzde Akhisar maçı var..."



Akhisar maçı



"En ciddi şekilde Akhisar'a karşı hazırlanıyoruz.

Akhisar'ın Kayseri maçını izledik. Rakibi analiz ettik. Oyunculara izlediklerimizi ve analizlerimizi anlatıyoruz. Maç maç giderek şampiyonluk hedefine ulaşmak istiyoruz. "



"Karabük bizden farklı bir futbol oynayan yapıya sahip. Defansif oyunu ön plana çıkarıp kontraya çıktılar. Bizim top kayıplarımızla pozisyona girdiler. Basit top kayıplarının üzerine gitmemiz ve bu hatamızı azaltmamız lazım. Akhisar zor bir maç olacak. Geçen sezon orada kazanmıştık, bu yıl da kazanıp dönmek istiyoruz"



Transfer



"Defansif orta saha arayışımız var. Takımın işine yarayacak bir oyuncu çıkarsa fırsatlara açığız. Ama kulübün finansal durumu da önemli, önemli olan Galatasaray'ın çıkarları. Forvet olarak Eren, Berk ve Podolski var. Ama dediğim gibi iyi fırsat çıkarsa değerlendirilebilir."



Cavanda



"Cavanda hazırlık maçında sakatlık geçirmişti, durumu iyiye gidiyor. Akhisar maçında oynamayacak. milli ara onun işine yarayacaktır. Serdar ise sakatlıktan döndü ve özel program eşliğinde ilerliyoruz. Serdar her gün üzerine koyarak devam ediyor."



Martin Linnes



"Martin Linnes'in bu zamana kadar gösterdiği performanstan memnunum. İyi bir takım oyuncusu. Beşiktaş maçında 120 dakika iyi oynayan bir Martin vardı. Karabük maçında ise kötü bir Martin sahadaydı. Onu biraz uyandırmak istedim. Onunla daha sonra konuştum. İyi oynamadığının farkındaydı."



Taraftarsız maç



"Ligin ilk maçında taraftarsız oynadık. Kötü oynamanın bahanesi sadece bu değil elbette. istatistiklere bakıldığında topla biz oynadık ve rakibi koşturduk. Yüzde 70 topa sahip olduk ama basit top kayıplarından kontra yedik."

Lassana Diarra



"Akhisar maçında değişik bir kadro sahada olacak. Lassana Diarrra konusunda ise alternatiflerimiz hazır."



Selçuk İnan



"Geniş bir kadromuz var. Hiçbir oyuncu vazgeçilmez değildir. Ama Selçuk'a parantez açmak gerekir. Bizim için önemli bir oyuncu ve kaptanımız. Bireysel yeteneği ve saha içi katkısı yüksek bir oyuncu. Selçuk bu süreçte saha içinde ve saha dışında gösterdiği performans, karakter ve güzel kalbiyle herkese, bana bile yardımcı olan biri. Onun ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu bunlarla anlatabilirim. Ama başta da söylediğim gibi herkes değişebilir..."



Şampiyonluk mücadelesi

"Şampiyonluk için üç büyük takımın anılması normal. Hollanda da PSV, Ajax ve Feyenoord'u söylerler. Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye saygımız sonsuz ama diğer takımları da unutmamak gerek. Çünkü zorluklar çıkarabilirler. Bunu Karabük maçında gördük. Türkiye'de diğer takımlar da saygıyı hak ediyorlar."

"Şampiyon olduğumuzda öyle diyelim."

(Taraftarın Riekerink'i çok sevdiğinin ve Galatasaray taraftarının ona 'Riekerink Bey' demesinin hatırlatılması üzerine...)

Riekerink Bey



"Galatasaray gibi dünya tarafından tanınan bir camianın Avrupa'da mücadele etmesi lazım. Bu takım, taraftar, camia için olumlu. Oyuncular için Avrupa'da oynamak motive aracı, takım için finansal katkı aracı. Bu sene ne yazık ki Avrupa'da değiliz ama bundan artılar ve eksiler çıkartabiliriz. Takımımızla daha fazla antrenman yapacağız, daha fazla dinleneceğiz ve daha az sakatlık yaşayacağız."