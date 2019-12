'Şampiyon olacağız'

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, ligin ilk haftalarında kendilerini ve taraftarları üzen futbol takımının kısa sürede toparlanarak ilk yarıyı liderin iki puan ardından tamamladığını belirterek, "Sezon sonunda ligi şampiyon bitireceğiz. Yeni hocamızın takımımıza oturtmak istediği yeni sisteme ilişkin sıkıntılar giderek azalıyor" dedi.



Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü'nün aylık dergisinin 2009 Ocak sayısındaki "Tek amacımız taraftarımızın mutluluğu" başlıklı yazısında, kulübün güçlü bir mali yapısı ile emin adımlarla dünya kulübü olma yolunda ilerlediğini vurgulayarak, "Kulübümüzün başarılı olması, taraftarımızın mutluluğu tek amacımız. Bu amaçla her türlü çalışmayı geceli gündüzlü sürdürüyoruz. Geçen ay da belirttiğim gibi, özellikle futbol takımımız ligin ilk haftalarında bizi ve taraftarlarımızı üzdü. Ancak kısa sürede toparlanarak ligin ilk yarısını liderin iki puan ardında tamamladık. Sezon sonunda ligi şampiyon bitireceğiz. Yeni hocamızın takımımıza oturtmak istediği yeni sisteme ilişkin sıkıntılar giderek azalıyor" şeklinde görüşlerini belirtti.



Sistemin aksayan yönlerini gidermek için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Aziz Yıldırım, şöyle devam etti:



"Transfer penceresinin açılması ile birlikte kısa vadeli iyileştirmeleri de yapacağız. Bu konuda hocamızın verdiği rapor çerçevesinde çalışmalarımıza başladık. Bilinenin aksine, kulübümüzün transferleri biz yöneticilerin istek ve arzularına göre değil, öncelikle teknik ekibin ihtiyaçları ve belirlemeleri doğrultusunda kulüp menfaatleri de gözetilerek yapılmaktadır. Ortaya çıkan transfer ihtiyaçları, bu konuda uzman profesyonellerin araştırmaları doğrultusunda ve yine teknik ekibin nihai kararı doğrultusunda giderilmektedir. Takımımızın gerek görülen noktalardaki ihtiyaçları tespit edilmiş olup, bu tespitler doğrultusundaki çalışmalarımız kısa ve orta vadede sonuçlandırılacaktır."





"YÖNETİME ADAY OLANLAR BUNU AÇIKLAMALI"



Aziz Yıldırım, yazısında 2009 yılında Mayıs ayındaki Olağan Genel Kurul toplantısında başkan ve yönetim kurulu üyelerinin seçileceğini belirtip, bu göreve aday olanların adaylıklarını açıklayarak, projelerini ve yönetim kadrolarını tanıtmalarını arzuladıklarını ifade etti.



"Bundan sonra da ilerlememiz sürecek ve seçilecek her yönetim, bizim ortaya koyduğumuz dünya kulübü olma hedefine ulaşmak için yeni adımlar atmaya devam edecektir" diyen Aziz Yıldırım, şunları kaydetti:



"2009 yılı Mayıs ayında kulübümüzün Olağan Genel Kurulu toplanacak. Bu toplantıda kulübümüzü yüksek hedeflerine taşıyacak, başkan ve yönetim kurulu üyeleri seçilecek. Arzumuz 2009 yılının ilk aylarından itibaren bu kutsal göreve aday olanların adaylıklarını açıklayarak, projelerini ve yönetim kadrolarını camiamıza tanıtmalarıdır. Kulübümüz kuruluşundan bu yana geçen 100 yılı aşkın sürede görev yapan başkanlar ve yöneticileri ile daima bir adım ileri gitmiştir. Bundan sonra da ilerlememiz sürecek ve seçilecek her yönetim, bizim ortaya koyduğumuz dünya kulübü olma hedefine ulaşmak için yeni adımlar atmaya devam edecektir."



Yıldırım, çok adaylı seçimlerin özellikle spor kulüplerinin sağlıklı gelişimi için son derece olumlu olduğunu vurgulayarak, bu şekilde çok adaylı seçimler ile bir yandan kulüp için faydalı yeni projelerin ortaya çıkması sağlanırken diğer yandan yönetim dinamizminin de sağlanacağını belirtti. Kulüp üyelerinin her birinin başkan ve yönetici olma yeterliliğine ve potansiyeline sahip olduğu inancında olduklarını kaydeden Aziz Yıldırım, şöyle devam etti:



"Bu inançla gönlünde Fenerbahçe sevdasından başka bir sevdaya yer vermeyen üyelerimiz arasından sayısız başkan ve yöneticinin çıkacağını da biliyoruz. Bu itibarla her birinin kulübe başkan olma yeterliliğine sahip olduğu inancını taşıdığımız kulüp üyelerimizin çalışmalarını hızlandırarak, bir an önce kadroları ve projeleri ile camiamızın karşısına çıkmalarını arzuluyoruz. Seçilen her başkan ve yönetimine, kulübümüze gönül veren herkes tarafından sonsuz destek verilmeli, kulübümüze hayırlı olacak her proje hiçbir karşılık beklenmeksizin desteklenmelidir. Seçimler, kulüp üyelerimizin seçilenlere olan inancının demokratik bir tezahürüdür. Asıl olan seçimin hemen ardından kenetlenme ve birlik olmaktır.



İktidarı elde etme arzusu ile yanıp tutuşan, bu uğurda seçilmiş başkan ve yönetimini ellerine geçen her fırsatta yıpratan, onları durdurma, yavaşlatma ve hatta başarısız olma gayretini içinde olanlar, kulübüne ihanet eden kişisel ikbal sahipleridir. Fenerbahçe Kulübü üyeleri asla kişisel ikbal peşinde koşanlara fırsat vermeyecek ve onları iktidar yapmayacaktır. Kişisel ikbali için kulübüne zarar vermeyi dahi göze alanlar asla başaramayacaktır. Fenerbahçe Kulübü, kişisel amaçlarından arınmış, tek amacı kulübüne hizmet etmek olanların kutsal mabedi olup, bu ülkü ile yaşayanlarca yönetilecektir."



Aziz Yıldırım ayrıca, dünya şampiyonu olan Fenerbahçeli boksör Gülsüm Tatar'ı ve amatör branşlarda şampiyonluk kazanan amatör branşlardaki sporcuları, şube kaptanlarını ve teknik heyetleri tebrik etti.



Yıldırım, "2009 yılının 2008 yılından daha iyi bir yıl olmasını diliyor, camiamıza ve milletimize sağlık ve başarılı günler temenni ediyorum" diyerek yazısını tamamladı.