Şampiyon ne kadar kazanacak?

Galatasaray, Spor Toto Süper Final'de yarın ezeli rakibi Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmadan istediği sonuçla ayrıldığı taktirde, şampiyonluğun yanı sıra büyük de bir maddi gelirin de sahibi olacak.

Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı karşılaşmadan galibiyet ya da beraberlikle ayrıldığı durumda, hem kendisine gönül verenleri sevindirecek, hem de kasasına büyük miktarda para koyacak.

Spor Toto Süper Lig'de mücadele ettiği için lige giriş parası alan ve ligde elde ettiği galibiyet ve beraberliklerden performans primlerini kasasına koyan Galatasaray, mutlu sona ulaşması durumunda, şampiyonluk primi, kazandığı şampiyonluk sayısına göre alacağı prim, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkını elde edeceği için buradan gelecek gelir ile bu sezon 100 milyon lirayı aşkın bir gelir kazanacak.

Gelir kalemleri

Spor Toto Süper Lig'de mücadele ettiği için 11 milyon lira civarında ''ayak pastı'' parası alan Galatasaray, Fenerbahçe ile yapacağı derbi maçtan galibiyetle ayrıldığı taktirde, toplamda 24 milyon lirayı bulan performans priminin de sahibi olacak.

Bu durumda şampiyonluğa da ulaşacak olan sarı kırmızılı takım, şampiyonluk primi olarak 15 milyon, şampiyonluk sayısı nedeniyle de 17 milyon lira elde edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkını kazanacak olan sarı-kırmızılı takım, UEFA'dan gelecek yaklaşık 20 milyon lira gibi bir geliri de kasasına koyacak.

Elde edilecek başarının, lisanslı ürün satışı ve kombine kartlara yansıması göz önüne alındığında, Galatasaray'ın bu sezon kasasına koyacağı gelir 100 milyon lirayı aşacak.

Fenerbahçe için de aynı durum söz konusu

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Final Şampiyonluk Grubu'nun son maçında Galatasaray'ı yenerek şampiyonluğu elde etmesi, sarı-lacivertli kulübe önemli bir maddi gelir kazandıracak.

Sarı-lacivertli ekipte ''Futbolda şike'' davası sürecinin yaşandığı 2011-2012 sezonunda yaşanılan sıkıntıların ardından elde edilecek şampiyonluğun anlamı oldukça büyükken, ligi zirvede tamamlamanın kulübe ekonomik anlamda da önemli bir getirisi olacak.

Futbol takımının başarısı kulübün kasasına yaklaşık 100 milyon liranın üzerinde bir getiri sağlayacak.

Spor Toto Süper Lig'e katılımdan dolayı 11 milyon lira alan Fenerbahçe, şampiyon olması durumunda federasyondan 15 milyon lira şampiyonluk primi kazanacak.

Bu sezon ortaya koyduğu performansla aldığı galibiyet ve beraberliklerden toplam 23 milyon 200 bin lirayı kasasına koyacak sarı-lacivertli ekip, önceki şampiyonluklarından dolayı da federasyondan 18 milyon lira koyacak.

Fenerbahçe'nin 2011-2012 futbol sezonunda Spor Toto Süper Lig'e katılımı ve elde edeceği şampiyonlukla kasasına koyacağı rakam 67 milyon lirayı aşıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı elde edecek sarı-lacivertliler, bu kulvara doğrudan katılım parası ve grupta oynayacağı 6 maçla, performans primleri hariç 20 milyon lirayı aşan bir geliri garantileyecek.

Elde edilecek şampiyonluğu gelecek sezon için kombine bilet satışlarına yansıtması beklenen sarı-lacivertli ekibin, Fenerium ürünlerinin satışındaki muhtemel artışla 100 milyon liranın üzerinde bir gelire sahip olması bekleniyor.