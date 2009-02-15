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Spor

Şampiyon Murray oldu

Dünyanın bir numarası Rafael Nadal, Andy Murray'e üst üste üçüncü kez yenildi.

15 Şubat 2009 02:00


Dünyanın bir numarası Rafael Nadal, Andy Murray'e üst üste üçüncü kez yenildi. Nadal, Dünya Tenis Turnuvası'nın finalinde, dizindeki sakatlığa karşın mücadeleden vazgeçmedi. Fakat son seti 6-0 kaybederek şampiyonluğu Murray'e kaptırdı.


Hollanda'nın Rotterdam kentinde düzenlenen Dünya Tenis Turnuvası, Andy Murray ile Rafael Nadal'ın resmi turnuvalardaki yedinci buluşmasına sahne oldu.

Britanya bir numarası Murray, ilk seti 6-3 kazandıktan sonra Nadal toparlandı. İsanyol raket ikinci seti 6-4 alarak beraberliği yakaladı. Ancak maçın sonlarına doğru dizindeki sakatlık ile boğuşmak zorunda kaldı. Son sette tek oyun dahi kaybetmeyen Murray, bir saat 51 dakika sonunda galibiyete ulaştı.

21 yaşındaki tenisçi, kariyerinin onuncu şampiyonluğunu elde etti.

Murray bu maçtan önce Nadal ile resmi turnuvalarda karşılaştığı 6 maçtan birini kazanmış, Ocak ayında düzenlenen bir gösteri turnuvasında da İspanyol rakibini devirmeyi başarmıştı.

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