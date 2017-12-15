Şampiyon melekler, Japonya'ya hazırlanıyor 

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'un lisanslı kayak sporcuları otistik ikiz kardeşler 14 yaşındaki Aliye Zeynep ile Muhsin Murat Bingül, Japonya\'da yapılacak \'Zihinsel Engelliler Özel Sporcular Dünya Kayak Şampiyonası\'na Palandöken\'de hazırlanıyor.

Erzurum Gençlik Spor İl Müdürlüğü Bisiklet Gençlik Spor Kulübü\'nün lisanslı kayak sporcuları olan ikizler, kayak antrenörü Özgür Özdemir, Efe Mert Delibaş ve Jimnastik antrenörü Arif İlhan ile Sema Demirci eşliğinde günde yaklaşık 8 saat çalışıyor. Denizden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken\'in 2 bin 800 rakımında kayan Bingül kardeşler, güçlerine güç katıyor. Erzurum Bölge Adliyesi\'nde Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül ile İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü\'nden emekli mühendis Nesrin Kaya Bingül çiftinin çocukları olan Aliye Zeynep ve Muhsin Murat Bingül, 2018\'in Mart ayında Japonya\'da yapılacak olan Zihinsel Engelliler Özel Sporcular Dünya Kayak Şampiyonası\'na Palandöken\'de hazırlanıyor.

Türkiye\'nin özel sporcuları olan Zeynep ve Murat ile birlikte gece-gündüz demeden Mart ayında yapılacak olan şampiyonaya hazırlandıklarını söyleyen kayak antrenörlerinden Özgür Özdemir, şöyle dedi:

\"Zeynep ve Murat 6 yaşından beri kayağın içinde. Son 6 yılda bu sporu profesyonel olarak yapmaktalar. 5 Türkiye şampiyonluğu, Avrupa 4\'ncülüğü ve Dünya 5\'inciliğine sahipler. Gece ve gündüz olmak üzere günde 5 saat kayak antrenmanımız var. Sürekli kapı çalışması yapıyoruz. Bu sporcularımızın daha iyi yerlere gelebilmesi için sponsorlara ihtiyacımız var. Zeynep ve Murat, dünyada otizmli sporcular anlamında tek. Otizmli olup da böyle profesyonel spor yapan kimse yok. Ailenin büyük bir katkısı var ama tabii bu yeterli olmuyor. Bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz.\"

\"Meleklerim\" dediği otistik ikizleri ile gurur duyduğunu söyleyen Bölge Adliyesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, çocuklarının Japonya\'da Tük Bayrağını göndere çekeceğine inandığını belirtti. Yaklaşık 1 ay önce ikizlerin kampa girdiğini belirten baba Bingül, Aliye ve Murat\'ın insanüstü bir gayretle şampiyonaya hazırlandığını ifade eden Bingül şunları söyledi:

\"Günde 5 saat kayıyorlar. Bunun dışında 1 saat fitness, 2 saat jimnastik çalışıyorlar. Ayırca antrenör eşliğinde öğretmenleri ile birilikte derslerini yapıyorlar. Emeği geçen öğretmenlerine ve antrenörlerine çok teşekkür ediyorum. Amacımız bu yıl Japonya\'da yapılacak Özel Sporcular Dünya Kayak Şampiyonasında dereceye girip şanlı bayrağımızı göndere çekip, Türk\'ün gücünü orda göstermek. Meleklerim Dünyada tek otizmli milli kayakçılar. Bir mucizeyi gerçekleştiriyoruz. Tabii burada anne baba olarak bizlerin 14 yıldır maddi ve manevi tüm gücümüzle verdiğimiz emek çok büyük. Bir otizmliye 20-30-50 kapıyı geçirtmek gerçekten bir mucize. Disiplinli ve zor bir spor dalı olan kayakta otizmlinin kayması hele milli sporcu olabilmesi gerçekten yıllarca verilen emeğin sonucudur. Yavrularımın Allah yollarını açık etsin. Amacımız tabi ki çocuklarımızı sporla topluma kazandırmak ve sosyalleştirmek. Otizm bir hastalık değil, sadece farklılıktır, davranış bozukluğudur. Toplumumuzdan büyük Türk milletinden çocuklarımızın farkında olmalarını ve onların toplumla bütünleşerek kaynaşacaklarını anlamalarını istiyoruz. Bunlar bir melek. Bu arada Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize engelli sporculara verdikleri destek içinde şükranlarımızı sunuyorum. Lütfen toplum olarak, büyük Türk milleti olarak çocuklarımızı bağrımıza basalım. Farkında olalım ve onları bir \'Vebalı\' gibi görmeyelim. Onlar inanın melekler. Sadece sevgi ve ilgi istiyorlar.\"

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