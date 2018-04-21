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Spor

Şampiyon Manisa BŞB kupasına kavuşuyor

MANİSA, (DHA) TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ve tarihinde ilk kez TFF 2'nci Lig'e çıkışını ilan eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, şampiyonluk kupasına yarın Batman Petrolspor maçıyla kavuşacak

21 Nisan 2018 15:12

MANİSA, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ve tarihinde ilk kez TFF 2\'nci Lig\'e çıkışını ilan eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, şampiyonluk kupasına yarın Batman Petrolspor maçıyla kavuşacak. 
Yeşil-beyazlı ekip, kupasını yarın saat 15.30\'da Mümin Özkasap Tesisleri\'nde oynanacak maçın ardından Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez\'in elinden alacak. Maçın ardından sahanın ortasına kurulacak olan platforma çıkacak teknik heyet ve futbolcular, şampiyonluk kupasını kaldıracak. 
Şampiyonluk coşkusunun yaşanacağı stat, maç öncesi yeşil-beyaz bayraklarla ve balonlarla süslenecek. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan da maçın ardından tören öncesi birer konuşma yapacak. Karşılaşmaya Manisa protokolü de tam kadro davet edildi.
 

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