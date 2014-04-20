Şampiyon ligde tat vermiyor



Alman Birinci Futbol Ligi Bundesliga’da lider ve şampiyon Bayern Münih, lig sonuncusu Eintracht Braunschweig'a konuk oldu. Bavyera ekibinin 31'inci hafta maçında sergilediği futbol taraftarlarını memnun etmese de oyunun son bölümlerinde bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bayern, böylece şampiyonluğunu ilan ettikten dört hafta sonra ligde ilk galibiyetini aldı. Ancak gelecek çarşamba günü (23 Nisan) Şampiyonlar Ligi yarı finalinin ilk maçında deplasmanda oynayacağı zorlu Real Madrid maçı öncesi takımın sergilediği futbol kulüp yetkililerinde ve taraftarlarda endişe yarattı.

Braunschweig’ın sahasında oynanan ve 23 bin 325 kişinin izlediği mücadelede ev sahibi takım özverili futbolunun karşılığını alamazken konuk Bayern, tecrübesini konuşturdu ve Claudio Pizarro (75.) ile oyuna sonradan giren Mario Mandzukic’in (86.) golleriyle maçı son çeyrekte çevirdi. Bu mağlubiyetle Braunschweig’ın ligde kalma umutları iyice azaldı.

Dortmund Şampiyonlar Ligi’ne

Mainz engelini 4-2'lik skorla geçen Borussia Dortmund, lig ikinciliğini büyük ölçüde güvence altına aldı. Sarı-siyahlılar atak futbolunun karşılığını 4 gollü galibiyetle aldı. Jürgen Klopp’untakımı Milos Jojic (6.) ve Robert Lewandowski'nin 18'nci sezon golüyle (18.) iki kez öne geçse de Mainzlı Shinji Okazaki attığı gollerle takımını beraberliğe taşıdı (14./53.). Ancak açık futbolunu ikinci yarıda da sürdüren ve çok gol fırsatı yakalayan Dortmund ekibi Lukasz Piszczek (56.) ve Marco Reus’un penaltıdan kaydettiği gollere (79.) maçı kopardı. Elle oynayarak penaltıya sebebiyet veren Mainzlı Niko Bungert (78.) kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Mönchengladbach kabus gördü

Kümede kalma mücadelesi veren Freiburg, Şampiyonlar Ligi’ni hedefleyen Borussia Mönchengladbach’ı 4-2 yenerek evinde üst üste dördüncü galibiyetini aldı. Freiburg, Gladbahlı Patrick Herrmann’ın ilk dakikalardaki golüne (10.) Admir Mehmedi (51./87.), Oliver Sorg (71.) ve Vladimir Darida’nın golleriyle (72.) karşılık vererek kümede kalmayı büyük ölçüde garantiledi. Kaleci Oliver Baumann, 65’inci dakikada Filip Daems’in penaltısını kurtararak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Penaltıdan dört dakika sonra Gladbachlı Granit Xhaka ikinci sarı kartını görerek oyun dışı kalınca Freiburg rahatladı ve iki dakikada iki gol bularak maçı çevirdi. Havard Nordtveit’ın son dakika golü (89.) Gladbach’a puan getirmeye yetmedi.

Bremen'de yüzler gülüyor

Werder Bremen, sezonun ilk yarısındaki maçta 4-4 berabere kaldığı Hoffenheim’ı bu kez sahasındaki maçta 3-1 yendi. Kuzey Almanya ekibi, Hoffenheimlı Kevin Volland’ın maçın ilk dakikalarında attığı gole (3.) Philipp Bargfrede ile karşılık verdi (18.) ve ilk yarı beraberlikle sona erdi. Santiago Garcia (78.) ve Nils Petersen’in golleriyle (90+2) 3 puana maçın son bölümlerinde ulaşan Werder Bremen puanını 36’ya yükselterek düşme korkusunu üzerinden attı. Bremen kalecisi Raphael Wolf, takımının galibiyetine 86’ncı dakikada Hoffenheimlı Sejad Salihovic’in penaltısını kurtararak katkı sağladı.

Son haftaların düşüşte olan takımları Augsburg ile Hertha Berlin’i karşı karşıya getiren mücadelede alınan 0-0’lık sonuç her iki ekibi de mutlu etmedi. Augsburg, son yedi lig maçındaki tek galibiyetini şampiyon Bayern Münih karşısında elde etmişti. Başkent ekibi ise 9 maçtır 3 puanı bir arada göremiyor.

Wolfsburg Devler Ligi’ne yakın seyrediyor

Wolfsburg, Hamburg deplasmanında etkili bir futbol serigileyerek sahadan 3-1 galip ayrıldı ve puan cetvelinde Şampiyonlar Ligi’ne son katılım sırası olan dördüncülüğe yükseldi. Düşme korkusunu yakından yaşayan Hamburg sahasındaki maçta şok bir golle geriye düştü. İlk düdükle birlikte Ivan Perisic yaklaşık 30 metreden yaptığı vuruşla konuk takımı 1-0 öne geçirdi (2.). Devre sona ermeden Kevin de Bruyne, ilk sezon golüyle farkı ikiye yükseltti (42.). İkinci yarının başında da görüntü değişmedi ve tecrübeli yıldız Ivica Olic farkı 3’e çıkardı (49.). Ne Hamburglu Ivo Ilicevic’in farkı ikiye indiren golü (58.) ne de Wolfsburglu Luiz Gustavo 90’ncı dakikada ikinci sarı kartını görerek oyun dışı kalması konuk takımın 3 puanı almasını engelleyebildi. Puanını 53 yapan ‘Kurtlar’ Şampiyonlar Ligi yolunda. 27 puanda kalan Hamburg ise hala düşme hattında.

Hannover'den çok önemli galibiyet

31’nci haftanın Perşembe günü (17 Nisan) oynanan açılış maçında Hannover 96, Eintracht Frankfurt’u deplasmanda 3-2 yenerek ligde kalma yolunda çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu.

Hafta bugün oynanacak (20 Nisan) iki karşılaşmayla tamamlanacak. Düşme hattındaki Nürnberg, Bayer Leverkusen’i konuk ederken (TSİ 16:30), yine alt sıralardan kurtulma çabası veren Stuttgart, Schalke karşısında puan arayacak (TSİ 18:30).