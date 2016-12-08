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Spor

Şampiyon Leicester City küme düşme hattında

Leicester City, topladığı 13 puanla küme düşme hattındaki Sunderland ve Hull City'nin 2 puan üzerinde yer alıyor

08 Aralık 2016 17:15

Premier Lig'de geçen sezona damga vuran Leicester City bu yıl küme düşme korkusunu yakından hissediyor.

Dünyanın en zorlu liglerinden birine sahip İngiltere'de şampiyonluk turu atarak "peri masalı"nı gerçeği dönüştüren Claudio Ranieri'nin çalıştırdığı Leicester City sezonun ilk 14 haftalık bölümünde küme düşme hattının hemen üstünde yer alıyor.

Premier Lig'de geçen sezon tek mağlubiyet aldığı 14 haftada 29 puan toplayan ve Manchester City ile zirveyi paylaşan Leicester City, bu sezon aynı dönemde büyük takımlarla karşılaşınca puan kayıplarını engelleyemedi.

Mavi-beyazlı ekip, 132 yıllık tarihinin ilk ve tek şampiyonluğunu elde ettiği 2015-2016 sezonuna Sunderland ve West Ham United galibiyetleriyle başlarken 8 galibiyet ve 5 beraberlik aldığı ilk 14 haftadaki tek yenilgisini 5-2'lik skorla Arsenal'a karşı elde etti.

Jamie Vardy'nin iki golüne Sanchez'in "hat-trick" ile yanıt verdiği bu mağlubiyet, Leicester City'nin 38 haftalık lig maratonunda sahasındaki tek yenilgisi oldu.

Bu sezon öncesinde Premier Lig ve Federasyon Kupası şampiyonlarını karşı karşıya getiren "Community Shield" maçında Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Manchester United'a 2-1 yenilen Leicester City, lige de Hull City mağlubiyeti ve Arsenal beraberliğiyle başladı.

Dördüncü haftada Liverpool'a 4-1, altıncı haftada Manchester United'a 4-1, sekizinci haftada Chelsea'ye 3-0 yenilen Ranieri'nin öğrencileri, şu ana kadar 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Leicester City, topladığı 13 puanla küme düşme hattındaki Sunderland ve Hull City'nin 2 puan üzerinde yer alıyor. 

 

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