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Spor

Şampiyon kupasını Demirören'in elinden Kadıköy'de alacak

Şampiyona kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in vereceği açıklandı

11 Mayıs 2012 18:47

Spor Toto Süper Lig kupasının Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından Şükrü Saracoğlu Stadı'nda verileceği açıklandı.
 
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yarın oynanacak Spor Toto Süper Final Şampiyonluk Grubu maçından sonra, şampiyona kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in vereceği açıklandı.

Fenerbahçe ile Galatasaray yarın saat 19.00’da Şükrü Saracoğlu’nda karşılaşacak.

90 dakikayı galibiyetle kapatan takım şampiyon olacak. Galatasaray’a ipi göğüsleyebilmesi için beraberlik de yetiyor.

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