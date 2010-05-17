Şampiyon kupasını aldı

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Turkcell Süper Lig'de 2009-2010 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Bursaspor, kupasını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mahmut Özgener'in elinden aldı.Bursasporlu futbolcuları taşıyan üstü açık otobüs, kentteki ''şampiyonluk turu''nun ardından saat 20.15'te stada giriş yaptı. Futbolcuları, stadı dolduran yaklaşık 40 bin yeşil-beyazlı taraftar adeta bağrına bastı.Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı, yöneticiler, teknik heyet ve futbolcuları taşıyan otobüs, stada girişte Mehter Takımı tarafından karşılandı.Taraftarlar, tezahüratlarda başkan İbrahim Yazıcı ve teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ı da unutmadı. ''En büyük başkan, bizim başkan'', ''Adam gibi adam Ertuğrul Sağlam'' tezahüratlarına, Yazıcı ve Sağlam, alkışlarla ve Bursaspor kaşkollarını sallayarak karşılık verdi.Stat içinde yapılması planlanan kutlama yoğunluk nedeniyle iptal edildi. Bunun üzerine TFF Başkanı Mahmut Özgener, Bursasporlular'ın bulunduğu üstü açık otobüse davet edildi.Başkan İbrahim Yazıcı ve teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ı kucaklayarak kutlayan Özgener, daha sonra tüm futbolculara şampiyonluk madalyalarını taktı.Futbolcuları da sarılarak kutlayan Özgener, şampiyonluk kupasını takım kaptanı Ömer Erdoğan'a verdi. Ömer Erdoğan'ın şampiyonluk kupasını kaldırmasıyla stat içindeki coşku doruğa ulaştı.Havai fişek ve ışıklı lazer gösterileri eşliğinde Bursasporlu taraftarlar, ''Kıskananlar çatlasın'' şeklinde tempo tuttu.Atatürk Stadı ''şampiyon'' tezahüratlarıyla inlerken kupa, üstü açık otobüs üzerindeki futbolcuların tek tek ellerinde dolaştırıldı. Kupanın verilmesinin ardından kutlama töreni sona erdi.Futbolcular, stadı yine üstü açık otobüsle terk ederken, taraftarlar bir süre daha stadın içinde kaldı. Bazı taraftarlar takımın ayrılmasından sonra da tezahüratlarına devam etti.