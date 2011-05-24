-ŞAMPİYON KUPASINA KAVUŞTU İSTANBUL (A.A) - 23.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 2010-2011 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe'ye kupası törenle verildi. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda düzenlenen görkemli törende, Mahmut Özgener'in, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bekir Yunus Uçar ile birlikte sahneye davet edilmesinin ardından şampiyonluk kupası da Fenerbahçe Koleji öğrencilerinin ellerinde platforma getirildi. Sarı-lacivertli ekibe şampiyonluk kupasını Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Bekir Yunus Uçar birlikte verdi. Şampiyonluk kupası Fenerbahçe Futbol Takımı Kaptanı Alex de Souza, Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'in ellerinde yükselirken, hazırlanan görsel şovlar eşliğinde bütün stat büyük bir coşku yaşandı. Tören için hazırlanan platformda futbol takımı, teknik ve sağlık heyet, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri çalışanları ve Aziz Yıldırım başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleri yer aldı. Bu arada, tören için satılan 5 lira değerindeki biletlerden elde edilen gelirlerin, Fenerbahçe Koleji ve Eğitim Kurumları'na bağışlanacağı açıklandı.