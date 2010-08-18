-ŞAMPİYON, ''KORSAN''A SAVAŞ AÇTI BURSA (A.A) - 18.08.2010 - Bursaspor avukatlarının, mahkeme kararıyla Bursaspor ismi ve logosuyla üretim yapıp satan 12 iş yerine baskın düzenledikleri bildirildi. Bursaspor Kulübü'nün Bursastore'dan sorumlu yöneticisi Selçuk Eren, Bursaspor ismi ve logosuyla satış yapanlara yönelik bu yıl yoğun bir çalışma yapacaklarını söyledi. Kulübe zarar verenlere göz açtırmayacaklarını vurgulayan Eren, bu konuda yürütülen çalışmalar kapsamında, pazartesi günü yapılan maçtan önce stat çevresinde, Bursaspor logo ve isminin bulunduğu ürünlerin avukatlar aracılığıyla toplandığını belirtti. Yeşil-beyaz renkli ürünlerin de zabıtalar aracılığıyla toplandığını bildiren Eren, böylece stat çevresini temizlediklerini ifade etti. Alınan ihbarların ardından çıkarılan mahkeme kararıyla dün 12 iş yerine baskın yaptıklarını belirten Eren, şunları kaydetti: ''Kulüp avukatları ve çalışanlarımızla yapılan baskında forma ağırlıklı 450 ürün ele geçirildi. Ürünlerde Bursaspor logosu ve ismi kullanılıyordu. Bu iş yerleri hakkında yasal işlem başlatıldı, tazminat davaları açıldı. Bu konuda taraftarlarımızdan destek bekliyoruz. Kulübe zarar verenleri ihbar etsinler.''