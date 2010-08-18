T24 LogoT24 Logo
Spor

ŞAMPİYON, ''KORSAN''A SAVAŞ AÇTI BURSA (A.A)

18 Ağustos 2010 15:12

-ŞAMPİYON, ''KORSAN''A SAVAŞ AÇTI BURSA (A.A) - 18.08.2010 - Bursaspor avukatlarının, mahkeme kararıyla Bursaspor ismi ve logosuyla üretim yapıp satan 12 iş yerine baskın düzenledikleri bildirildi. Bursaspor Kulübü'nün Bursastore'dan sorumlu yöneticisi Selçuk Eren, Bursaspor ismi ve logosuyla satış yapanlara yönelik bu yıl yoğun bir çalışma yapacaklarını söyledi. Kulübe zarar verenlere göz açtırmayacaklarını vurgulayan Eren, bu konuda yürütülen çalışmalar kapsamında, pazartesi günü yapılan maçtan önce stat çevresinde, Bursaspor logo ve isminin bulunduğu ürünlerin avukatlar aracılığıyla toplandığını belirtti. Yeşil-beyaz renkli ürünlerin de zabıtalar aracılığıyla toplandığını bildiren Eren, böylece stat çevresini temizlediklerini ifade etti. Alınan ihbarların ardından çıkarılan mahkeme kararıyla dün 12 iş yerine baskın yaptıklarını belirten Eren, şunları kaydetti: ''Kulüp avukatları ve çalışanlarımızla yapılan baskında forma ağırlıklı 450 ürün ele geçirildi. Ürünlerde Bursaspor logosu ve ismi kullanılıyordu. Bu iş yerleri hakkında yasal işlem başlatıldı, tazminat davaları açıldı. Bu konuda taraftarlarımızdan destek bekliyoruz. Kulübe zarar verenleri ihbar etsinler.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24