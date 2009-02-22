Şampiyon kim olacak?





Ligin kalitesiyle ilgili tam 25 yıldır şöyle bir değerlendirme yapıyoruz: Üç büyükler lige ambargo koyduğu için ligimiz kalitesizdir. Yanlış bir değerlendirme mi? Bence değil, çünkü sezon sonu tam 25 yıldır biz kimin şampiyon olacağını üç aşağı beş aşağı biliyorduk: Fenerbahçe, Galatasaray ya da Beşiktaş…





Cevahir Evren / Tempo24











Şampiyonluk yarışı bir hayli kızıştı, ligin bitimine 13 hafta var ve yarışın içindeki 5 takımdan hangisinin daha avantajlı olduğuyla ilgili herkesin farklı bir görüşü var, ama genel bir beklenti, gönüllerden geçen de diyebiliriz; Anadolu’dan bir şampiyon çıkması…



Hatta üç büyüklerin taraftarları dahi, “bizim takım olmayacaksa, Trabzonspor ya da Sivasspor’dan biri olsun” diyor…



1983–1984 sezonunda Trabzonspor bu başarıya ulaşan son Anadolu takımı… Bu sezonki yarışın da önemli favorilerinden bir tanesi bordo mavili ekip… Diğer bir Anadolu adayı ise Sivasspor, geçen sezon da oldukça başarılı bir performans sergilemiş, yarıştaki diğer rakipleriyle oynadıkları maçlarda başarısız sonuçlar alarak bu unvana ulaşamamışlardı.



Galatasaray 11, Fenerbahçe 7 ve Beşiktaş 6 kez şampiyon oldu geçen 25 yılda ve Anadolu’nun özlemi bir hayli arttı… Ligin kalitesinin düştüğünü söyledik, 3 büyüklerin hegemonyasından bahsettik, tam 25 yıl…



Sivasspor en yakın rakipleri Trabzonspor'un 3 puan önünde 45 puanla lider, Beşiktaş ise 39 puanda ve Fenerbahçe ile Galatasaray 37 puanla bu dörtlüyü takip ediyor… Sivasspor Kadıköy’e gelecek, Galatasaray Avni Aker’e gidecek, 3 büyükler kendi aralarında oynayacak, Trabzonspor, Sivas’a konuk olacak ve Fenerbahçe Avni Aker’e gidecek… Aslında birbirinden heyecanlı 7 maç izleyeceğiz, kalan 13 haftada…



Her biri final havasında geçecek bu 7 maçın 4’ünde Sivasspor, Fenerbahçe ve Galatasaray rakipleriyle başrolü paylaşacak… Beşiktaş ve Trabzonspor ise 3’ünde bu heyecana ortak olacak…



Bu tabloya bakıldığında Sivasspor, Fenerbahçe ve Galatasaray hem en avantajlı hem en dezavantajlı takımlar… Bu kadar final maçı oynamak futbolcuların bünyesine nasıl yansıyacak kestirmek güç ama sonucu değiştirmek de kendi ellerinde!..



En zayıf halka: Üç büyükler!..



Deplasman performansları göz önüne alındığında en avantajlı takım Galatasaray… Sarı kırmızılılar her ne kadar dış saha maçlarında başarısız bir grafik çizmiş olsalar da, dışarıda sadece 6 maçları kaldı… Ama iç sahada aldıkları Kocaelispor yenilgisi soru işaretlerini bir hayli arttırdı sarı kırmızılı camiada..



Şu ana kadar gösterdiği dış saha performansı ve dış saha maç sayısı dikkate alınacak olursa, en dezavantajlı takım Beşiktaş… Siyah beyazlılar tam 7 dış saha maçına çıkacak… Aynı şekilde Fenerbahçe’nin de 7 deplasman maçı var kalan 13 haftada…



Bu veriler ışığında şampiyon kim olur sorusuna ulaşmak elbette mümkün değil ama hem yarışta daha geride kalmış olması hem de dış saha maç performansı düşük olması nedeniyle en zayıf halka üç büyükler olarak görülüyor…



Fenerbahçe’nin de 7 dış saha maçının olması ve 4 zorlu maça çıkacak olması işlerinin pek kolay olmadığının bir göstergesi… Galatasaray ise rakiplerine oranla daha avantajlı, kalan 13 maçtan 7’sini Ali Sami Yen’de oynayacaklar; Sivasspor ve Fenerbahçe’yi konuk edecekler…



Ligin sonunda kolbastı oynamak



Trabzonspor 6 dış saha maçına çıkacak… Beşiktaş deplasmanından aldıkları 1 puan onlar açısından oldukça değerli. Ama Avni Aker'de Denizlispor'a yenilmiş olmaları şok etkisi yarattı. Ve final niteliği taşıyan 3 maçın ikisini (Fenerbahçe ve Galatasaray) iç sahada oynayacaklar. Sivasspor deplasmanında nasıl bir performans gösterecekleri oldukça önemli…



Yiğidolar’ın şansı



Sivasspor 7 dış saha maçına çıkacak… Fenerbahçe ve Galatasaray’a konuk olacak ekip, Beşiktaş ve Trabzonspor’u sahasında konuk edecek. Yiğidolar’ın geçtiğimiz sezon rakiplerine karşı gösterdiği başarısız performansı gösterip göstermeyeceği merak konusu… Yine de bu hafta Trabzonspor'un da puan kaybetmesiyle zirvede yalnız kalarak morallendiler...



Yarıştaki heyecanı daha da arttıracak olan takımların geriye kalan 13 haftalık periyotta gösterecekleri performanslar. Bu değerlendirme şu ana kadar takımların gösterdiği performanslar göz önüne göre yapılmıştır.



Ve ortaya çıkan tabloda en avantajlı takım olarak Sivasspor, ardından Trabzonspor... Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş rakiplerine oranla daha az şansa sahip takımlar…