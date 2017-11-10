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Şampiyon kick boksçu kazayla kendini vurdu

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Menderes İlçesi'nde, Dünya Kick Boks Şampiyonu 31 yaşındaki Cesur Turgay, evinde silahını temizlerken kazayla kendini vurdu

10 Kasım 2017 02:34

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Menderes İlçesi\'nde, Dünya Kick Boks Şampiyonu 31 yaşındaki Cesur Turgay, evinde silahını temizlerken kazayla kendini vurdu. Hastanede tedaviye alınan Turgay\'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olay, bugün Oğlananası Mahallesi\'ndeki bir villada meydana geldi. Dünya Kick Boks Şampiyonu Cesur Turgay, iddiaya göre av tüfeğini temizlediği sırada silah kazayla ateş aldı. Namludan çıkan saçmalar Turgay\'ın ayağına isabet etti. Bıçakla ayağına saplanan saçmaları çıkartmaya çalışan Turgay başarılı olamayınca kendi imkanlarıyla özel bir hastaneye gitti. Hastanede tedavi altına alınan Turgay\'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Ay sonunda müsabakası olduğunu ve çok üzgün olduğunu belirten başarılı sporcu Turgay, \"Olayın nasıl olduğunu anlamadım. Her şey bir an da olup bitti. Şans eseri saçmalar ayağıma geldi. Ayın 28\'inde de şampiyonluk maçım vardı, benim için çok önemli. Öyle ya da böyle maçıma çıkacağım\" dedi.

 

 

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