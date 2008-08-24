Şampiyon kayıpsız başladı

Turkcell Süper Lig'de 2008-09 sezonunun açılış maçında son şampiyon Galatasaray, sahasında Denizlispor'u konuk etti.



Mücadeleye iyi başlayan Galatasaray, Hasan Şaş, Kewell ve Lincoln ile etkili hücumlar geliştirdi ancak Denizlispor kalecisi Cenk gole izin vermedi. Özellikle kanatlardan yapılan ortalarla pozisyon arayan Galatasaray, 35. dakikada Kewell'ın attığı golle öne geçti. Bu dakikada sağ tarafta topla buluşan Hasan Şaş, uzak direğe doğru ortaladı. Topu iyi takip eden Harry Kewell, plase bir vuruşla kaleci Cenk'i mağlup etti ve Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.



Golün ardından sarı-kırmızılı takımın temposu düşerken, Denizlispor orta alanda dengeyi sağladı ve rakip kaleye daha sık gitmeye başladı. Denizlispor karşılaşmanın 44. dakikasında kazanılan köşe atışında Fatih ile golü bulurken, mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.



İkinci yarının hemen başında Denizlispor'da Murat Karakoç ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek 10 kişi kalırken, Galatasaray'da da kasığından sakatlanan Sabri maça devam edemedi ve yerini Barış'a bıraktı.



Uzaktan şutlarla gol arayan Galatasaray'da, Mehmet Topal'ın bir şutunda top direkten geri geldi. Galibiyet için risk alan sarı-kırmızılı takım, aradığı golü 75. dakikada Hakan Balta'nın ayağından buldu. Kullanılan köşe vuruşunda Denizlispor kalecisi Cenk topu ceza sahasının dışına yolladı, yayın hemen üstünde topla buluşan Hakan Balta düzgün bir vuruşla skoru 2-1'e getirdi.



Mücadelenin son bölümlerinde üstünlüğü iyice ele alan Galatasaray, 84. dakikada Barış'ın attığı golle 3-1 öne geçti. Sağ taraftan Lincoln'ün kullandığı serbest atışta topu iyi takip eden Barış, yaptığı kafa vuruşuyla skoru 3-1 getirdi. Karşılaşmanın sonlarında oyunda tempo iyice düşerken, Galatasaray Lincoln ile 4. golü buldu. Uzatma dakikalarında ceza sahasında topla buluşan Lincoln'ün yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top kaleciyi yanılttı ve ağlarla buluştu. Galatasaray bu golle sahadan 4-1 galip ayrıldı.





GALATASARAY: 4 - DENİZLİSPOR: 1





Stat: Ali Sami Yen

Hakemler: Mustafa Kamil Abitoğlu xxx, Baki Tuncay Akkın xxx, Nihat Mızrak xxx

Galatasaray: Aykut xx, Sabri xx (Dk. 57 Barış xxx), Meira xxx, Servet xx, Hakan Balta xxx, Hasan Şaş xx (Dk. 46 Arda xx), Ayhan xx, Mehmet Topal xx (Dk. 67 Yaser x), Kewell xxx, Lincoln xxx, Nonda xx

Denizlispor: Cenk xx, Süleyman Olgun xx, Kratochvil xx, Couto xx, Tomas Abraham xx, Fatih Yiğen xx, Braga xx (Dk. 85 Ali Helvacı x), Çağlar xx, Murat Karakoç x, İsmail Baydil xx (Dk. 50 Güray x) (Dk. 90 Sinan ?), Roberts xx

Goller: Dk. 36 Kewell, Dk. 76 Hakan Balta, Dk. 84 Barış, Dk. 90 Lincoln (Galatasaray), Dk. 45 Fatih Yiğen (Denizlispor)

Kırmızı Kart: Dk. 47 Murat Karakoç (Denizlispor)

Sarı Kartlar: Dk. 30 Murat Karakoç, Dk. 75 Güray (Denizlispor)



İLK YARI



5. dakikada Hasan'ın derinlemesine pasında topla buluşan Lincoln'ün şık hareketler sonrası ceza sahası sol çaprazından sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.



8. dakikada sağ kanattan Lincoln'ün kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Servet'in kafa şutu istediği gibi olmadı ve top üsten auta gitti.



13. dakikada Sabri'nin pası sonrası ceza sahası önünde topla buluşan Lincoln'ün dönerek sert vuruşunda, kaleci Cenk uzanarak meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında Hasan'ın soldan ortaladığı topa kale önünde yakın mesafeden Kewell'ın vuruşunda ise meşin yuvarlak bu kez üsten auta çıktı.



15. dakikada kaleyi karşıdan gören pozisyonda yaklaşık 25 metreden Lincoln'ün kullandığı serbest vuruşta, top üst direğe çarparak auta gitti.



18. dakikada Çağlar'ın uzak mesafeden oldukça sert şutunda, top üst direkten sekerek auta çıktı.



22. dakikada Hasan'ın sağdan ortasında, kale önünde müsait durumdaki Kewell yaptığı kafa vuruşuyla yine topu auta gönderdi.



25. dakikada Hasan'ın sağdan ortasında ceza sahası içinde Nonda topu önüne alırken, şutunu çekemeden Denizlispor defansında Süleyman ayak koydu ve tehlikeyi önledi.



34. dakikada Lincoln'ün sağdan kullandığı korner sonrası ceza sahası içinde iyi yükselen Mehmet Topal'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



36. dakikada Kewell, Galatasaray'ı 1-0 öne geçiren golü attı. Ceza sahası sağ çaprazından Hasan'ın ortaladığı topu arka direkte sol ayağının içiyle tamamlayan Kewell, fileleri havalandırdı: 1-0.



42. dakikada Kewell'ın ortası sonrası ceza alanı sağ çaprazında topu önüne alan Nonda'nın sert şutunda, kaleci Cenk iki hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu.



45. dakikada Denizlispor skora eşitliği getirdi. Sağdan kullanılan kornerde Galatasaray defansı tehlikeyi uzaklaştırmaya çalışırken, ceza sahası önünde Tomas Abraham'ın kafayla doldurduğu topu Fatih yine kafayla filelere göndererek skoru eşitledi.



45. dakikada Çağlar'ın soldan ortaladığı topu altı pas önünde Braga auta atarak önemli bir fırsattan yararlanamadı ve karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.



İKİNCİ YARI

49. dakikada sağdan Lincoln'ün kullandığı korner sonrası ceza sahası içinde iyi yükselen Meira'nın kafa şutunda, top yandan az farkla auta gitti.



63. dakikada Mehmet Topal'ın ceza sahası dışından sert şutunda, top yan direğe çarparak tekrar oyuna döndü.



66. dakikada Lincoln'ün soldan kullandığı korner vuruşu sonrası kaleye yönelen topu kaleci Cenk son anda tokatlayarak tehlikeyi önledi.



72. dakikada Arda'nın soldan ortasında kaleci Cenk ile Yaser'in mücadelesinde top yükselirken, Servet'in kafa vuruşunda ise meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.



74. dakikada Lincoln'ün ara pasıyla Denizlispor defansının arkasına sarkan Nonda'nın sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Cenk uzanarak meşin yuvarlağın sahibi oldu.



76. dakikada Galatasaray, Denizlispor karşısında 2-1 öne geçmeyi başardı. Lincoln'ün soldan kullandığı korner sonrası kaleci Cenk topu yumuklarken, ceza yayı içinde Hakan Balta gelişine şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.



82. dakikada ceza sahası önünde Barış oldukça sert bir vuruş yaparken, kaleci Cenk'ten seken topu defansta Çağlar kornere atarak tehlikeyi uzaklaştırdı.



84. dakikada Galatasaray, Denizlispor karşısında farkı 2'ye çıkardı. Lincoln'ün soldan kullandığı kornerde kale önünde Barış topu kafayla filelere gönderdi: 3-1.



90. dakikada Galatasaray skoru 4-1 yaptı. Arda'nın soldan ortaladığı topu arka direkte Barış, göğsüyle Lincoln'ün önüne indirirken, bu oyuncunun vuruşunda defansta Couto'ya da çarpan top kaleci Cenk'i yanıltarak filelere gitti: 4-1.



Galatasaray, karşılaşmadan 4-1 galip ayrılarak sezona 3 puanla başladı.

