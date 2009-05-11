Şampiyon kareteciler Türkiye'ye döndü

Hırvatistan'da yapılan 44. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda, kumite dalında birinci olan Karate Milli Takımı, İstanbul'a geldi.



Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 2 gün süren şampiyonada, 1 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya elde ederek birinci olan milli takımı, Atatürk Havalimanı'na gelişinde, ellerinde Türk bayrakları ve çiçeklerle bekleyen grup, "Türkiye sizinle gurur duyuyor" sloganıyla karşıladı.



Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, Türkiye'ye bir şampiyonluk daha getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bu duyguları antrenör olarak çok yaşadık. Başkan olarak bu duyguyu ilk kez yaşayarak dönmek farklı bir duygu" dedi.



Delihasan, karate sporunu daha iyiye götürmek için büyük çaba sarf edeceklerini de söyledi.



Milli takım oyuncularından Yusuf Başer, Avrupa şampiyonu olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirirken, şampiyonaya katılan tüm ülkelerin kendilerine gıptayla baktıklarını ifade etti.



Bayanlarda artı 68 kiloda şampiyon olan Yıldız Aras da şampiyonanın kendileri için başarılı geçtiğini, bundan sonra bütün hazırlıklarının Akdeniz Oyunları için olacağını kaydetti.



Finalde Rus rakibiyle karşılaşan Aras, "Kazandıktan sonra İstiklal Marşı'nı orada binlerce kişiye dinletebilmek büyük mutluluk. İnşallah bunların devamı gelecek" diye konuştu.

