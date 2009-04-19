Şampiyon Impey



Uluslararası Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Antalya-Alanya etabıyla sona ererken, genel klasmanda şampiyonluğu Darly Impey kazandı.





45. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun birincisi İngiltere'nin Barloworld Bianchi Kulübünden Darly Impey oldu.



45. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, bugün koşulan 166 kilometrelik Antalya-Alahnya etabıyla sona erdi. İstanbul Sultanahmet Meydanından başlayıp Alanya'da sona eren 1212 kilometrelik 8 etabı, 29 saat 19 dakika 32 saniyede tamamlayan Darly Impey, turun galibi olurken, genel klasmanda ikinciliği 29 saat 19 dakika 33 saniyelik süreyle Belçika'nın Quıck Step Kulübünden Davide Malacarne, üçüncülüğü ise İspanya'nın Galicia Kulübünden David Dapena Garcia aynı süre ile elde etti.



Turun birincisi Darly Impey, bitime 200 metre kala kaza geçirip yarış sonrası hastaneye kaldırıldığı için kupa, madalya ve ödüllerini takım arkadaşları aldı.



Takım sıralamasında ise İngiltere'nin Barloworld Bianchi Kulübü birinci olurken, İrlanda'nın Ravigare Kulübü ikinci, Belçika'nın Quick Step Kulübü ise üçüncü oldu.



Turun 8 etabı sonunda oluşan Türkiye Güzellikleri Sprinti sıralamasında ise İtalya'nın Mobcambo Kulübünden Alessandro Fantini birinciliği, İngiltere'nin Bianchi Kulübünden Diego Caccia ikinciliği, İspanya'nın Ampo Kulübünden Filippo Savini ise üçüncülüğü elde etti.



Turun Yokuş Sprinti sıralamasında İspanya'nın Galicia takımından Gonzalo Rios Rabunal birinci, İrlanda'nın Navigare Kulübünden Marco Frapporti ikinci, Galicia Kulübünden Gustavo Veloso Cesar ise üçüncü oldu.



Turun son etabı olan Antalya-Alanya etabını ise, 3 saat 24 dakika 54 saniye ile tamamlayan Avusturya'nın Vorarlberg Corratec Kulübünden Sebastian Siedler kazandı. Etabın ikinciliğini, aynı zaman ve tekerlek farkıyla Hollanda'nın Rabobank Kulübünden Van Michel Staeyen, üçüncülüğü ise Çek Cumhuriyeti'nden PSK Whirepool Autor Kulübünden Andre Schulze elde etti.



Antalya-Alanya etabının Türkiye Güzellikleri sprintini, (Serik ilçesindeki Aspendos Antik Tiyatrosu) İspanya'nın Ampo kulübünden Oleg Chuzhda kazandı.



Dereceye giren sporculara ödüllerini Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Mustafa İsen, Antalya Vali Yardımcısı Fuat Ergün, AK Parti Antalya milletvekilleri Abdurrahman Arıcı ve Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül, Gençlik Spor İl Müdürü Nadir Yapsakaloğlu, Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Alanya Kaymakamı Hulusi Doğan verdiler.



Sporculara, Alanya muzu, portakalı ve yöresel hediyeler de verildi.



