Şampiyon, ilk transferini yapıyor; anlaşma sağlandı

Galatasaray, geçen sezon Teleset Mobilya Akhisarspor forması giyen Muğdat Çelik ile prensip anlaşmasına vardı.

beIN Sports'ta yer alan habere göre yeni sezon öncesinde transfer görüşmelerine başlayan Galatasaray, ilk transferini yapmak üzere. Akhisar Belediyespor ile sözleşmesi sona eren Muğdat Çelik ile el sıkışıldı. Sarı-kırmızılıların tecrübeli oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Galatasaray, Muğdat Çelik ile Türk lirası üzerinden anlaşmaya vardı. Muğdat Çelik, geçen sezon Akhisar Belediyespor formasıyla 4 gol - 4 asistlik performans göstermişti.