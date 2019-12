-Şampiyon hayal ettiği piste kavuştu SAKARYA (A.A) - 25.09.2011 - Dünya Süpersport Şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nun Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaptırdığı pist, Süpermoto Türkiye Şampiyonası yarışları ile açıldı. Sofuoğlu, şampiyona öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Motor Sporları Federasyonunun (TMF) desteğiyle pistte Süpermoto Türkiye Şampiyonasını gerçekleştirdiklerini söyledi. Açılışın çok güzel geçtiğini belirten Sofuoğlu, ''Yarışlar güzel geçiyor. Benim de misafir olarak katıldığım bir yarış vardı ama motosikletim elvermedi, lastiği yarışa dayanmadı. Onun dışında herkes pistten çok memnun. Özelikle yarışçılar çok memnun. Benim açımdan da güzel bir gün. Pist hazır, bundan sonra yarışlara daha iyi hazırlanabileceğim. Bunun dışında diğer sporcuların da yarışlara hazırlanmaları için güzel bir pist var. Daha önce böyle pistler yoktu. Herkes için sıkıntıydı ama inşallah bunun gibi pistler sayesinde sporcular yarışlara daha iyi hazırlanma fırsatı bulacak'' dedi. Pisti hazırlama sürecisinin 2,5 yıl aldığını ifade eden Sofuoğlu, şöyle devam etti: ''En güzeli de federasyonun burada bir yarış düzenlemesi. Şu ana kadar her şey çok güzel geçti. Bundan sonra Türkiye şampiyonalarının yapılacağı bir pist olacak. İnşallah ileri ki zamanlarda farklı şampiyonların da gelme ihtimali var. Bu, bir başlangıç, inşallah daha da güzel şeyler olacak. Hem eğitim hem genç yarışmacılar hem de motosiklet kullanmak isteyenler için birçok projemiz var ama tabi her şeyden önemli olan buydu. İlgi çok güzel, hatta bence biraz aşırı. Bu kadar kişiye göre hazırlıklı değildik. Buraya yarışı almaktaki amaç zaten 2012 sezonunda buradaki yarışlara hazır olmaktı. Buradaki eksikleri görüyoruz. İnşallah önümüzdeki sezonda yarışları daha profesyonel şekilde hazırlayacağız.'' Sofuoğlu, yeni sezonda yarışacağı Moto2'de İtalya'nın Gresini Racing Moto2 takımıyla görüşmelere başladıklarını belirterek, ''2012 sezonu için takımlarla görüşmeye başladık. Geçen hafta İtalya'daydım. Güzel bir görüşme geçirdik ama belirli bir anlaşmaya varamadık. 15 günlük bir süreç var. Hem takımın bulması gereken bir sponsor hem benim de bulmam gereken bütçe var. Her şey yolunda giderse 15 gün içinde anlaşma imkanım yüksek'' şeklinde konuştu. Motor tutkunlarının gösterilerinin ardından pistin açılışını AK Parti Sakarya Milletvekili Şaban Dişli, Sakarya Valisi Mustafa Büyük, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar ve milli motosikletçi Sofuoğlu yaptı. Şampiyonanın A kategorisinde yarışan Sofuoğlu ve sporcular Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Toçoğlu'nun bayrak sallamasıyla start aldı. Sofuoğlu, yarışın ilk etabını lastiğinin patlaması nedeniyle tamamlayamadı. İkinci yarışta da küçük bir kaza atlatan Sofuoğlu, rakiplerini geride bırakarak bu etabı birinci tamamlamasına rağmen, ilk etapta yarış dışı kalması nedeniyle genel klasmanda yarışı 4. sırada tamamladı.