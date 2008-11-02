Şampiyon Hamilton!

Glock kendisini savundu

Formula1 2008 Sezonu'nun 18. ve son ayağı olan toplam 305.909Km uzunluğundaki 71 turluk Brezilya Grand Prixi; İstanbul Park ve Singapur'la birlikte saat yönünün tersine dönülen ve 1973'ten beri F1'e ev sahipliği yapan 4.309Km'lik Interlagos Pisti'nde yapıldı.Ferrari pilotu Brezilyalı Felipe Massa evinde damalı bayrağı ilk sırada görmüş olsa da, McLaren'in İngiliz sürücüsü Lewis Hamilton kendisine sürücüler klasmanı şampiyonluğunu getiren BrezilyaGP beşinciliğiyle 2008 Sezonu'nu zirvede tamamlamayı başardı. Interlagos'a 11 puan avantajla gelen Ferrari ise buradaki performansıyla markalar klasmanında şampiyon oldu.Uzun düzlüğü öncesindeki yavaş virajında sürücülere geçiş imkanı tanıyan Interlagos Pisti lastikleri ve araç dengelerini en çok zorlayan pistler arasında. Güvenlik açısından modern pistlerle eş tutulan Interlagos'ta pilotları en çok zorlayansa pist üzerindeki tümsekler.Takvimde saat yönünün tersine dönülen sadece 3 pist olduğu için bu duruma fazla alışık olmayan sürücüler viraj çıkışlarında üzerlerinde oluşan G-kuvvetinden fazlasıyla etkileniyorlar. Deniz seviyesinden hayli yüksekte olan Interlagos'taki basınç da pilotları çok zorluyor.Start-finiş düzlüğünün başındaki yokuş aşağı ilk viraj ve düzlüğün sonundaki yokuş yukarı son viraj pistte atak yapmaya en uygun yerler olarak değerlendiriliyor.2000 yılından beri F1 güvenlik aracının resmi sürücüsü olan Bernd Maylander önderliğinde atılacak formasyon turunun başlamasına 10 dakika kala görüşü neredeyse sıfıra indiren sağnak bir yağmur indirdi ve start 10 dakika ertelendi. Brezilya'nın yerel iklimi sebebiyle sadece birkaç dakika süren yağış etrafı sırılsıklam etmeye ve tüm yarış stratejilerinin değiştirilmesine yetti.87 puanla sürücüler klasmanının ikinci basamağında yer alan Ferrari pilotu Felipe Massa'nın 2007 Sezonu'nda olduğu gibi pole pozisyonundan başladığı yarışta 94 puanlı şampiyona lideri McLaren sürücüsü Lewis Hamilton dördüncü cepten kalktı.Merakla beklenen start sonrası ilk virajda ön bölüm sıkıntı yaşamasa da, kariyerinin son yarışında piste çıkan David Coluthard ve ev sahibi pilotlardan Nelsinho Piquet Jr. havlu atmak zorunda kaldı. Sebastien Vettel ve Rubens Barrichello'nun tırmandıkları startta Heikki Kovalainen'se 2 sıra kaybetti. Güvenlik aracı piste girmek zorunda kaldı.Felipe Massa ilk bölümde en hızlı turları atarken, ikincilikteki yerini koruyan Jarno Trulli kendisinden daha hızlı otomobillere sahip olan Kimi Raikkonen ve Lewis Hamilton'u yavaşlatıyordu.Start öncesindeki sağnak yağış takımların standart yağmur lastiklerini tercih etmelerine sebep olsa da kuruyan zemin araçları zorlamaya başladı ve peşpeşe pitstoplar geldi. Bu gelişmenin ardından Massa piste ilk sırada dönmeyi başarırken Hamilton yedinciliğe geriledi.25. tura gelindiğinde kopmalar başladı; lider Massa takipçisi Alonso'nun 5 saniye önündeydi, Raikkonen çifte dünya şampiyonunu 10 saniye geriden izliyordu, Hamilton'sa Finlandiyalı sürücünün 5 saniye arkasındaydı.Bitime 34 tur kala Alonso'yla farkı 6.5 saniyeye çıkaran Massa pite geldi ve sert lastikleri takarak kendisini yarış sonuna kadar götürecek benzini aldı, hayli uzun olan pit yolunu kayederek piste dördüncü sırada döndü.Heyecanlı başlayan yarışın ilerleyen bölümlerinde pilotlar arasındaki zaman farkları çok açıldı, klasmanda bir değişiklik olabilmesi için sürücülerin hata yapması veya mekanik bir sorun yaşaması gerekiyordu.Bitime 15 tur kala herkesi heyecanlandıran haber çifte dünya şampiyonu İspanyol Alonso'nun telsizinden geldi; "Bulutlar yaklaşıyor, yağmur beklenttisi var."Beklenen yağmur bitime 5 tur kala başladı, pilotlar yağmur lastikleri için pite yönelince Hamilton beşinciliğe geriledi. İngiliz pilot Sebastien Vettel'in sadece 0.6 saniye önündeydi, dünya şampiyonluğu artık Vettel'in performansına bağlıydı.Ve Ferrari garajı bitime 2 tur kala ayağa fırladı; Vettel Hamilton'u geçti. Bu sevinç son turun son virajında da Mclaren garajına taşındı; lastik değiştirmeyerek risk alan ve yolda tutunabilmek için yavaşlayan Timo Glock'u geçen Hamilton yarışı beşinci sırada tamamlayarak dünya şampiyonu oldu.