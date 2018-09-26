Şampiyon güreşçiler Cumhuriyet altını ile ödüllendirildi

KAYSERİ,(DHA) - Kayseri Şeker Fabrikası, yurt içi ve dışında düzenlenen şampiyonalarda derece elde eden sporcularına Cumhuriyet altını hediye etti. \'Güreş Ödül Yönetmeliği\' kapsamında Büyükler Avrupa Grekoromen 3\'üncüsü olan Milli güreşçi Ekrem Öztürk 35 Cumhuriyet altını, Büyükler Grekoromen Dünya 3\'üncüsü ve U-23 Avrupa 3\'üncüsü olan Milli güreşçi Fatih Cengiz ise 40 Cumhuriyet altını ile ödüllendirildi.

Düzenlenen etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Eğitim Daire Başkanı Selçuk Çebi, Kayseri Gençlik Spor İl Müdürü Murat Eskici, Kayseri Şekerspor Onursal Başkanı ve Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz, Kayseri Güreş İl Temsilcisi Naci Doğan, Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu üyeleri, Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Üyeleri, Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez, çalışanlar ile güreşçiler katıldı.

Şeker Fabrikasına teşekkür eden Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Eğitim Daire Başkanı Selçuk Çebi, \"Çiftçinin, emektarın hakkını koruyan gözeten Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Akay ve yönetim kurulu üyeleri Kayseri Şeker ailesi ile Genel Müdürlüğümüzde beraber çalışmaktan ötürü mutluluk duyduğumuzu ifade etmek isterim. Bizleri biz eden ve sporcuya her türlü imkanı sağlayabilmek için gecesini gündüzüne katan. Değerli yöneticilerimiz ve aynı zamanda antrenörlerimiz, şanlı bayrağımızı göndere çekebilmek için mücadele eden değerli sporcu kardeşlerim arkadaşlarım sizlerle olmak ayrı bir gururdur. Çok iyi birtakım kurmuşlar. Altyapıdan çok güzel sporcular yetiştiriliyor. Kayseri’deki güreş eğitim merkezimizde yetişen kardeşlerimiz de Kayseri Şeker Kulübümüzün altyapısı olarak bu ülke bayrağını dalgalandıracak genç kardeşlerimiz olur diye ümit ediyorum\" dedi.

Hüseyin Akay ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: \"Güreş takımı ile ilgili bütün faaliyetlerimizi yeni hazırladığımız \'Ödül Yönetmeliği\' kapsamında bir protokole bağlıyoruz. Bundan sonra elde edilen başarılar bu ödül yönetmeliği çerçevesinde değerlendirilecek, ödüllendirme yapılacak. Çünkü biz inanıyoruz ki işin doğrusu marifet iltifata tabiidir. İltifat olmadan marifeti sürekli kılmak mümkün değil. Onun için de başarının mutlaka ödüllendirilmesi lazım. Başarı kendiliğinden sağlanmıyor. Büyük emek, gayret disiplinli çalışmak, uzun süreli çalışma yapmak gerekiyor. Ancak bu şekilde başarı ortaya çıkıyor. Onun içinde bu kadar emek veren gayret gösteren insanların. Elbette başarılarının değerlendirilmesi lazım.\"

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