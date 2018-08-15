Şampiyon güreşçi, ABD'ye tepki için dolar bozdurdu

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- OLİMPİYAT, Dünya ve Avrupa Şampiyonu eski Milli Güreşçi Mahmut Demir, yurt dışı seyahatleri ve oğlunun yabancı dil kursu için ayırdığı 9 bin 200 doları, ABD\'ye tepki için Türk Lirası\'na çevirdi.

Amasya\'da yaşayan Olimpilat, Dünya ve Avrupa Şampiyonu eski Milli Güreşçi Mahmut Demir, Türkiye\'ye yönelik yaptırımları nedeniyle ABD\'ye tepki gösterdi. Demir, yurt dışı seyahatleri ve oğlunun yabancı dil kursu için bir kenara ayırdığı 9 bin 200 doları bugün bankaya giderek Türk Lirası\'na çevirdi. Demir, hedef alınanın şahıslar değil Türkiye Cumhuriyeti Devleti olduğunu belirterek şöyle dedi:

\"Hal böyle iken bu milletin bir ferdi, sporcusu, şampiyonu olarak bütün bunlara sessiz kalmamız, oynanan oyunu seyirci gibi kenardan izlememiz mümkün değildir. Bu sebeple ilk olarak oğlumun dil kursu için yurt dışına yapacağı seyahati iptal ettim. Sağ olsun o da hiç itiraz etmedi. Oğlum bana \'Bırak benim İngilizcem kırık dökük kalsın, yeter ki Türk Devleti’nin ve Türk Milleti’nin onurunu kırmaya çalışanlar bunun öyle kolay olmadığını anlasın\' dedi. 24 yaşındaki oğlumdan bu sözleri duyunca ülkem ve milletim adına bir kez daha şevkle, umutla doldum. Bu vesileyle, milletimi bu saldırılara karşı birlik ve beraberlik içinde, topyekûn durmaya davet ediyorum.\"



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