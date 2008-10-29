'Şampiyon gibi' başladı

NBA'de 2008-2009 sezonunun açılışını son şampiyon Boston Celtics yaptı. Sahasında Doğu Konferansı'nın güçlü ekiplerinden Cleveland Cavaliers'ı ağırlayan Boston Celtics, geçtiğimiz sezon finallerin en değerli oyuncusu seçilen Paul Pierce'ın skorer oyunuyla rakibini 90-85 mağlup etti.Karşılaşmaya iyi başlayan LeBron James'li Cavaliers, ilk dört dakikalık bölümü 11-4 önde geçti. Mo Williams'ın sayılarıyla farkı çift hanelere taşıyan konuk ekip, Leon Powe ve Paul Pierce'ın sayılarına engel olamamasına rağmen ikinci çeyreğe 28-22 önde başladı.İkinci çeyreğin ilk dakikalarında iki takım da skor üretmekte zorlanmazken, Cavaliers, Daniel Gibson'ın üst üste kaydettiği sayılarla devrenin tamamlanmasına 6 dakika kala farkı çift hanelere çıkarttı. Rajon Rondo'nun hücumda devreye girmesiyle farkı tek hanelere indirmeyi bilen Celtics, soyunma odasına 50-43 geride gitti.İkinci yarıya Paul Pierce ve Ray Allen'ın üst üste kaydettiği üç sayılık basketlerle başlayan Celtics, üçüncü çeyreğin sona ermesine 9 dakika kala 53-52 öne geçti. Sahneye çıkmakta gecikmeyen Paul Pierce'ın sayılarıyla skor üstünlüğünü koruyan ev sahibi takım, son çeyreğe 67-63 önde başladı.Son çeyrekte skor üretmeye kaldığı yerden devam eden Pierce, takımının ilk 3 dakika içinde farkı 8 sayıya kadar çıkartmasında önemli rol oynadı. LeBron James-Zydrunas Ilgaukas ikilisinin basketleriyle son 2 dakikaya girilirken skoru 83-80'e getirerek farkı 3 sayıya indiren konuk takım, Celtics'in serbest atış çizgisinden skor üretmeye devam etmesiyle maçı 90-85'lik skorla kaybetti.Paul Pierce 27 sayı – 4 asist – 3 ribaunt – 1 top çalmayla maça damgasını vuran isim olurken, kullandığı 19 şutun 10'unda isabet kaydetti. Üç sayı çizgisinin gerisinden 2/4'le oynayan yıldız basketbolcu, kullandığı 8 serbest atışın 5'ini sayıya çevirdi.Cavaliers'ı 21 top kaybına zorlayan Celtics'te genç oyun kurucu Rajon Rondo 14 sayı – 6 asist – 5 ribaunt – 3 top çalmayla karşılaşmayı noktalarken, Leon Powe 13 sayı – 2 ribauntla, yıldız oyuncu Kevin Garnett 11 sayı – 6 ribaunt – 2 asist – 2 top çalmayla, Tony Allen ise 11 sayı – 3 ribaunt – 1 top çalma ve 1 asistle oynadı.Celtics'in bir diğer yıldızı Ray Allen ise, 8 sayı – 4 ribaunt – 1 top çalma – 1 asistlik performans sergiledi.Cavaliers'ın skor yükünü karşılaşmayı 22 sayı – 7 ribaunt – 6 asist – 2 top çalma ve 1 blokla bitiren LeBron James çekerken, yıldız oyuncu kullandığı 21 şutun 9'unu sayıya çevirebildi. 4 üç sayılık atışta da isabet kaydedemeyen James, 3 de top kaybetti.Zydrunas Ilgauskas 15 sayı – 8 ribaunt – 1 asistle ön plana çıkan isimlerden biri olurken, yeni transfer Mo Williams da 12 sayı – 3 ribaunt – 2 asist – 1 top çalmayla, Anderson Varejao 9 sayı – 9 ribaunt – 3 top çalma – 1 asistle katkı yaptı.