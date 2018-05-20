Şampiyon Galatasaray kupayı kaldırdı!

Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray Futbol Takımı Türk Telekom Stadı'nda taraftarların katılımıyla düzenlenen törenle kupasını aldı.

Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunu zirvede tamamlayarak 21. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray için kutlama organizasyonu düzenlendi.

Kutlamalar hem Galatasaray’ın kuruluş yılına hem de şampiyon oldukları 19 Mayıs tarihine atıfla 19.05’te başladı.

Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen etkinlikte sarı-kırmızılı taraftarlar, elde edilen başarıyı kutlarken, Galatasaray futbol takımı da şampiyonluk kupasına kavuştu. Galatasaray taraftarları stadı büyük ölçüde doldurdu.

Galatasaray 18:34'te stada girdi

Galatasaray kafilesi Florya'dan yola çıktıktan sonra saat 18:34 itibariyle stada giriş yaptı. Taraftarlar stat çevresinde takım otobüsünü şampiyon tezahüratlarıyla karşıladı.

Ünlü isimler sahne aldı

Süper Lig'de şampiyon olarak toplamda 21. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Gripin, Berkay ve Aleyna Tilki'de katıldı.

Organizasyonda ilk olarak kulüp çalışanları isimleri anons edilerek sahneye çağrılırken, sonrasında oyuncular tek tek anons edilerek, kupanın verileceği podyuma davet edildi.

Aleyna Tilki'nin "O sen olsan bari" şarkısıyla podyuma gelen gol kralı Bafetimbi Gomis, eline mikrofonu alıp taraftarlarla karşılıklı tezahürat yapıp, "üçlü" çektirdi.

Takım arkadaşı Jason Denayer'in omzunda sahneye giden yolun başına gelen Yuto Nagatomo, samuray figürleri içeren hareketleriyle platforma yürüdü.

Sonrasında anons edilen Jason Denayer ise hip hop müziği eşliğinde dans figürleri sergileyerek sahneye geldi ve takım arkadaşlarının yanında yerini aldı.

Sarı-kırmızılı ekibin Faslı oyuncusu Younes Belhanda, takım arkadaşlarının seçtiği şarkıların aksine bir ilahi ile sahneye yürümeyi tercih etti. Belhanda'nın ismi anons edildiğinde, stat hoparlörlerinden, "Taleal bedru aleyna" ilahisi çalındı.

Tarık Çamdalı'nın ıslıklanması dikkat çekti.

Futbolcuların çıkmasının ardından sahnede teknik heyet yerini aldı. Brezilya Milli Takımı'nda bulunması nedeniyle kaleci antrenörü Claudio Taffarel'in katılamadığı etkinlikte, önce yardımcı antrenörler Hasan Şaş, Ümit Davala ve Levent Şahin sahneye çıkarken, son olarak da teknik direktör Fatih Terim kürsüye geldi.

Fatih Terim, kızları Merve ile Buse ve torunlarıyla birlikte sahneye yürürken, bu esnada Şampiyonlar Ligi müziği çalındı. Bu esnada tribünlerden ise "İmparator Fatih Terim" tezahüratları yapıldı.

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig 2017-2018 sezonu şampiyonluk kupası takdim edildi. Organizasyonda Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak'ın da kürsüye gelmesinin ardından, kupa seremonisine geçildi.

Futbolcular ve teknik heyete madalyalarını Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu takarken, şampiyonluk kupasını, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili olan sarı-kırmızılı eski yönetici Ali Dürüst, takım kaptanları Selçuk İnan, Fernando Muslera ve Hakan Balta'ya verdi.

Kupanın takdimi sırasında, Selçuk İnan yerine Selçuk Şahin şeklinde anons yapılması, tribünlerin tepkisine neden oldu. Daha sonra bu yanlış isim anonsu düzeltildi.

Galatasaraylı futbolcular, şampiyonluk kupasının alınmasının ardından büyük sevinç yaşadı. Oyuncular, şampiyonluk kupasıyla birlikte sahaya inerek tribünleri gezdi ve taraftarları selamladı.