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Spor

Şampiyon Fransa, Dünya Kupası'nı aldı

Fransızlar, yağmur altında gerçekleştirilen törende kupasına kavuştu

15 Temmuz 2018 23:57

2018 FIFA Dünya Kupası’nın şampiyonu Fransa, kupayı FIFA Başkanı Gianni Infantino’dan aldı.

Rusya’da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası’nda Fransa, finalde Hırvatistan’ı 4-2’lik skorla mağlup şampiyon oldu.

Maç sonunda büyük sevinç yaşayan Fransızlar, üçüncü kez finale çıktığı turnuvada ikinci kez kupayı müzesine götürdü.

Şampiyon Fransa kupasını FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun ellerinden aldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de törende madalyaları verdi.

Öte yandan Fransızlar, kupa töreninde Hırvat futbolculara koridor oluşturarak aralarından geçerken alkışladı.

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