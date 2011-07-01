-ŞAMPİYON FENERBAHÇE, SAHAYA ÇIKTI İSTANBUL (A.A) - 01.07.2011 - 2010-2011 sezonu Spor Toto Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe, 2011-2012 sezonu hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Süper Lig'de 22 Mayıs Pazar günü Sivasspor'u 4-3 yenerek şampiyonluğa ulaşan sarı-lacivertliler, 39 günlük tatilin ardından ilk antrenmanlarını yaptı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki yeni sezonun ilk antrenmanı öncesinde sahada oyuncularını etrafından toplayan teknik direktör Aykut Kocaman, kısa bir toplantı yaptı. Takıma gelen yeni oyunculara ve altyapıdan gelen gençlere 'Hoşgeldiniz' diyen Kocaman'ın futbolcularına ''Çok yoğun bir çalışma dönemi bizi bekliyor. İlk günler testlerle geçecek. Topuk Yaylası'ndaki kampta kondisyon çalışmalarımız başlayacak'' diyerek, hazırlık dönemiyle ilgili bilgi verdiği bildirildi. Kocaman'ın toplantısının ardından önce toplu koşan futbolcular, daha sonra gruplar halinde koşu yaptı. Koşunun ardından 5'e 2 pas çalışması yapan sarı-lacivertliler, yarı sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı. -YENİ TRANSFERLER İLK ANTRENMANLARINA ÇIKTI- Fenerbahçe'nin yeni transferleri Emmanuel Emenike, Orhan Şam ve Sezer Öztürk, sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanlarına çıktı. Yeni transferlerden milli futbolcu Serdar Kesimal ise diğer milli oyuncularla birlikte 7 Temmuz Perşembe günü çalışmalara katılacak. Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına 21 futbolcu ile başladı. -EMENİKE, ORHAN VE SEZER GOLLE BAŞLADI- Antrenmanda yapılan sezonun ilk yarı sahada çift kale maç, 5-5 berabere sona ererken yeni transferler Emenike, Orhan ve Sezer golle başladı. Mavi takımın gollerini Mehmet Topçu (2), Sezer (2), Emenike atarken yeşil takımın golleri Orhan, Berk, Stoch (2) ve Özer kaydetti. Fenerbahçe, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. Sabah antrenmanında oyunculara yağ testi yapılacak. -4 GENÇ OYUNCU TAKIMLA ÇALIŞTI- Teknik direktör Aykut Kocaman'ın altyapıdan (A) takıma aldığı 4 genç oyuncu da takımla birlikte çalıştı. Altyapıdan 1995 doğumlu Recep Niyaz, 1993 doğumlu Mehmet Topçu, 1992 doğumlular İlyas Yılmazer ve Aykut Kıratlı ilk kez takımla birlikte idman yaptı. -BİLİCA İDMANDA, GÜİZA ÇIKMADI- Fenerbahçe'de yeni sezonda takımda düşünülmeyen oyunculardan Bilica antrenmana çıkarken İstanbul'a gelmeyen Daniel Güiza çalışmada yer almadı. Güiza'nın İspanya'da kendisine takım bulmak için görüşmeler yaptığı öğrenildi. Sezon sonunda milli takımlarına giden futbolcular da antrenmanda yer almadı. Milli futbolcuların, 7 Temmuz Perşembe günü İstanbul'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra Topuk Yaylası'ndaki kampa katılacakları bildirildi. Copa America'da mücadele eden Uruguay Milli Takımı'nda yer alan Lugano ve Brezilya Milli Takımı'nın kadrosunda bulunan Andre Santos ise daha sonra takıma katılacak. -ALEX'İN DÖVMESİ DİKKATİ ÇEKTİ- Fenerbahçe'nin takım kaptanı Alex De Souza'nın ayağına yaptırdığı dövme, antrenmanda dikkati çekti. Brezilyalı futbolcunun, sol ayağına yaptırdığı dövmenin altında oğlu Felipe'nin isminin yer aldığı görüldü. -KAMP 5 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK- Yeni sezon hazırlıklarını 4 Temmuz Pazartesi gününe kadar İstanbul'da sürdürecek Fenerbahçe, 5 Temmuz Salı günü Düzce'deki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'ne geçerek, 12 Temmuz Salı gününe kadar burada kamp yapacak. Düzce'deki kampı tamamladıktan sonra 13 Temmuz 2011 Çarşamba günü İstanbul'dan Brüksel'e gidecek sarı-lacivertliler, 14 Temmuz 2011 Perşembe günü TSİ 21.00'de Twente ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, 16 Temmuz Cumartesi günü de TSİ 21.30'da Standard Liege takımıyla yapacağı maçın ardından özel uçakla İstanbul'a dönecek. Sarı-lacivertliler, 21 Temmuz Perşembe günü Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımı ile yapacağı özel maçla yeni sezonda ilk kez taraftarının önüne çıkacak. Fenerbahçe, Bank Asya 1. Lig'e yeniden yükselen Sakaryaspor ile de 24 Temmuz Pazar günü Sakarya'da bir hazırlık maçı yapacak.