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Spor

'Şampiyon Fenerbahçe'

Fenerbahçeli Deivid, şampiyonluk yolunda hedeften şaşmadıklarını, ligde şampiyon olacaklarını öne sürdü.

28 Şubat 2009 02:00


Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Deivid De Souza, şampiyonluk yolunda hedeften şaşmadıklarını, puan kayıplarına rağmen ligde şampiyon olacaklarını öne sürdü.


Deivid, Fenerbahçe Dergisi'nin Mart ayı sayısında yer alan röportajında, ''Her yağmurlu günün ardından mutlaka güneş açar. Bazı şeyler istediğimiz gibi gitmediğinde, umutlu olmak her zaman işe yarar'' ifadelerini kullandı.

Puan kayıplarının her takımın başına geldiğini belirten Deivid, ''Şampiyonluk yarışındaki takımlar, sezon içinde puan kaybedebilir. Bizim gibi, rakiplerimiz de puan kaybediyor. Önemli olan sezon sonunda şampiyonluk ipini kimin göğüsleyeceği'' diye görüşlerini aktardı.

Türkiye'de ligin gün geçtikçe daha zorlu bir hal aldığını vurgulayan Brezilyalı futbolcu, şunları kaydetti:

''Benim Türkiye'ye yeni geldiğim dönemde şampiyonluk için sadece 2-3 takım ciddi anlamda çekişiyordu. Ancak şu anda baktığınızda bu sayı 5'i bulmuş durumda. Ayrıca yarış sadece şampiyonluk için değil; sezon içinde 2.'lik ve 3.'lük de hayli çekişmeli gidiyor. Biz de şampiyonluk için mücadele eden takımlardan biriyiz ve gücümüzü bu düzeyde kullanacağız. Camiamızın büyüklüğü ve tarihimizdeki birçok örnek de göz önüne alındığında, Fenerbahçe'ye gönül verenlerin endişelenmesi için bir neden göremiyorum. Kimse şampiyonu uzaklarda aramasın. Bunun için dürbünle ufka bakmaya gerek yok. Onun yerine taşıdığımız formaya ve inancımıza göz atmak yeterli. Şampiyon Fenerbahçe olacak.''

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