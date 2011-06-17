Şampiyon Fenerbahçe

T24 - Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan, Beko Basketbol Ligi final serisi play-off 6. maçında Galatasaray Cafe Crown'u 91-88'lik skorla yenen Fenerbahçe Ülker, seriyi 4-2 yaptı ve 2010-2011 sezonu şampiyonu oldu.







MAÇ SONUCU: 88-91



- 2 isabetli serbest atış da Jerry Johnson'dan. 84-85

- Sumpert'ın serbest atıştan bulduğu sayılar skoru 82-84 yaptı.

- Fenerbahçe'nin tecrübeli ismi Ömer Onan 5 faulle oyun dışında kaldı.

- Ömer Onan, boş koridoru gördü ve turnikeyi bıraktı. 80-84

- Ömer Onan, dip çizgide topla buluştu ve 3'lüğü gönderdi. 80-82

- Evren'in basketi Galatasaray'ı öne geçirdi. 80-79

- Jerry Johnson, içeriye çok hızlı girdi ve turnikeyi bıraktı. 78-79

- Maçın sonuna 4 dakika kaldı. Galatasray bu dakikalarda istediği sayıları bulamıyor. Avantaj Fenerbahçe'de.

- Marko Tomas, Shipp'le bire bir oynadı ve sayıyı buldu. 74-77

- Emir'den bir basket daha geldi, fark yine 1 sayı 74-75

- Emir, sağ koridordan içeri girdi ve turnikeyi bıraktı. 72-73

- Tutku - Andric ikilisi yine sahneye çıktı. 72-71. Maçın bitimine 7 dakika kala serinin 5. maçındaki skor yakalandı.

- Jasikevicius, kendine pozisyon yaratarak basketi buldu. 69-71

- Andric'in sayısı ile başladı son çeyrek. 68-69





ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 66-69



- Oğuz Savaş, pota altında zor pozisyonda takımına 2 sayılık basketi kazandırdı. 66-67

- Shumpert, Galatasaray'ı adeta taşıyor.. Bir 3'lük basket daha Preston'dan. 66-62

- Shumpert, kenarda boş kaldı ve cezayı kesti. Cevap ise hemen Ömer Onan'dan. 63-62

- Ukiç, içeri girdi ve gözyaşı damlasını bıraktı. 60-59

- Sean May'den bir uzak mesafeli basket daha geldi. 58-57

- Preston Shumpert, teke tek oynadı ve sayıyı buldu. 58-55

- Shipp, içeri girdi basket bir de faul kazandı. Shipp'in serbest atışı da başarılı. 56-55

- Ömer, perdeden çıktı ve bir basket daha kaydetti. 53-53

- Ömer Onan ön alanda kendine pozisyon yarattı ve sayıyı kaydetti. 53-51

- İlk basket Evren Büker'den geldi. 51-49

- İkinci yarı iki takımın da karşılıklı top kayıpları ile başladı.





İLK YARI SONUCU:



49-49 (İlk yarı sonunda maçın en skorer ismi 14 sayı ile Oğuz Savaş oldu. Onu 11 sayı ile Jerry Johnson izledi.)



- Abdi İpekçi'de ortalık bir anda karıştı. Yaşanan bir pozisyon sonrasında Tutku'ya, Ömer'e ve Oktay Mahmuti'ye teknik fauller çalındı. Taraftarın da pozisyonlara tepkisi oldu.

- Tutku'nun hatalı oyunu sonrasında Ömer Onan topu kaptı ve sayıyı kazandırdı takımına 47-47

- Haluk Yıldırım'dan bir krtitk basket daha. 43-43

- Turku Açık, çok zor pozisyonda 3'lüğü gönderdi ve skoru 38-43 taptı.

- Jeryy Johnson, tüm sahayı çok hızlı geçti ve turnikey bıraktı. 35-39

- Jasikevicius'un basketi farkı 8 sayıya kadar çıkardı. 31-39

- Marko Tomas, yüksekten atışını yaptı ve skoru 31-36 yaptı

- Haluk Yıldırım'dan bir basket daha geldi. 31-33

- Tutku Açık, içeri penetre etti ve sol turnikeyi bıraktı. 29-32

- Haluk Yıldırım'ın basketi skoru 27-32 yaptı.

- Bir 3 sayılık basket de Sean May'dan geldi. 25-32

- Jasikevicius, biraz da şansının yardımı ile 3 sayılık basketi takımına kazandırdı. 25-29

- Ömer Onan, ön alanda boş kaldı ve 3'lüğü gönderdi. 23-26

- İkinci çeyrek Jasikevicius'un baskei ile başladı. 23-23





İLK ÇEYREK SONUCU: 23-21



- Emir'e cevap hemen Shipp'ten... 23-19

- Emir Preldzic, pozisyonu zorladı ve sayıyı buldu. 21-19

- Roko Ukiç'in mükemmel pasında Oğuz urnikesi bıraktı. 19-15

- 3'lük basketler devam ediyor Galatasaray Cafe Crown'da.. 19-13

- Bir 3 sayılık basket de Shumper'tan geldi. 16-13

- Jerry Johnson, ön alana gelir gelmez 3'lüğü gönderdi. Fenerbahçe, cevabı hemen Oğuz Savaş ile verdi. 13-13

- Sertaç Şanlı, oyuna girer girmez sayıyı kazandırdı takımına. 10-11

- Oğuz Savaş, pota altında Shipp'le eşleşmesinin avantajını kullandı. 8-9

- Roko Ukiç, boş alanı gördü, içeri girip turnikeyi bıraktı ve Fenerbahçe'yi bir kez daha öne geçirdi. 6-7

- Jerry Johnson'un basketi ile skor 6-5 oldu.

- Ömer Onan, ön alanda topla buluştu ve 3'lüğü gönderdi. 4-5

- Ermal, içeriye çok iyi girdi ve sayıyı buldu. 4-2

- Oğuz Savaş'ın basketi skora dengeyi getirdi. 2-2

- Ermal Kurtoğlu, ikili oynadı ve sayıyı kazandırdı takımına. 2-0

- Hava atışı yapıldı. İlk hücum Galatasaray Cafe Crown'un ama sarı-kırmızılılar top kaybı yaptı.