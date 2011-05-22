T24

Gökhan Gönül: Türkiye'nin 4'te 1'ine hediye olsun!





'Biz Bize Yeteriz Çünkü Fenerbahçeliyiz'





Maçın dakika dakika anlatımı...



Ve Fenerbahçe 2010-2011 sezonu şampiyonu oldu. Sivasspor’u deplasmanda deviren Fenerbahçe, Karabükspor deplasmanında Trabzonspor’un aldığı sonuca bakmadan şampiyonluğa uzanmayı başardı.Fenerbahçe, böylece toplamda 18’inci kez ligi zirvede tamamlayarak, şampiyonluk sayısında ezeli rakibi Galatasaray’ı (17) geçmeyi başardı.Fenerbahçe’nin sezon boyunca sergilediği performansta başrolü oynayan Alex de Souza, Sivasspor filelerini de havalandırarak toplamda 28 golle Süper Lig’de ikinci kez gol kralı olmayı başardı.Süper Lig’de 2010-2011 sezonuyla birlikte toplamda 18’inci şampiyonluğunu elde eden Fenerbahçe, daha önce 1959, 1960-61, 1963-64, 1964-65, 1967-68, 1969-70, 1973-74, 1974-75, 1977-78, 1982-83, 1984-85, 1988-89, 1995-96, 2000-01, 2003-04, 2004-05 ve 2006-07 sezonlarında şampiyonluk kupasını kazandı.Bu arada Fenerbahçe, 1998’den beri başkanlık koltuğunda oturan Aziz Yıldırım döneminde 5’inci kez lig şampiyonluğunu elde etti.Maçın bitimiyle birlikte sahada yapılan kutlamalardan sonra soyunma odasına giden futbolcular, bir süre sonra üzerlerine "Şampiyon Fenerbahçe. Biz Bize Yeteriz Çünkü Fenerbahçeliyiz" yazılı tişörtlerle tekrar sahaya döndü.Sarı-lacivertli futbolcular, saha içinde kenetlenerek kale arkasında bulunan ve tezahüratlar yaparak stadı henüz boşaltmayan taraftarlarının yanına giderek birlikte tezahürat yaptı.Büyük bir coşkunun yaşandığı tezahüratların ardından futbolcular soyunma odasına geri dönmek üzereyken, tribünlerdeki taraftarlar sahaya girdi ve saha bir andan binlerce taraftarla dolduSoyunma odasına doğru giden futbolcuları yakalamaya çalışan taraftarlar, futbolculara sarılarak onları tebrik etmeye çalıştı.Bir ara kaleci Volkan Demirel’i omuzlara alan taraftarlar, sarı-lacivertli kaleciye sevgi gösterilerinde bulundu.Kalabalığın arasında kalan futbolcuların, şampiyonluk sevinci yaşarken zor anlar geçirdikleri de görüldü.Stat hoparlörlerinden yapılan anonslarda sahanın boşaltılması istenirken, anonsu dinlemeyenSevinçlerini farklı şekillerde yaşayan taraftarlardan bir grubun timsah yürüyüşü yaptığı görüldü.90'+2'G O L - Erman Kılıç golü attı.90'+2'Mehmet Yıldız ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.90'+1'Sivasspor, Kamil Grosicki ile korner atışını kullanıyor.90'+1'Fenerbahçe takımından bir oyuncu topu kornere atarak tehlikeyi uzaklaştırdı.90'+1'Kamil Grosicki ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.90'Fenerbahçe şimdi taç atışı kullanarak oyuna başlayacak.89'Fenerbahçe şimdi taç atışı kullanarak oyuna başlayacak.88'Topa sahip olma oranları; Evsahibi takım için 40% - Misafir takım için 60% olarak gerçekleşti.88'Fenerbahçe için kale vuruşu.88'Sivasspor şimdi taç atışı kullanarak oyuna başlayacak.88'Kamil Grosicki şutunda isabet var ancak kaleci gole izin vermedi.87'Fenerbahçe için kale vuruşu.87'Sivasspor adına Erman Kılıç kafa vuruşunu yaptı ancak top dışarıda.87'Kamil Grosicki ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.87'Sivasspor topu uzaklaştırıyor.86'Fenerbahçe atağı, Issiar Dia orta pozisyonu arıyor, ceza sahasına doğru şimdi pasını gönderdi.86'Fenerbahçe şimdi taç atışı kullanarak oyuna başlayacak.85'Sivasspor şimdi taç atışı kullanarak oyuna başlayacak.84'Fenerbahçe köşe vuruşunu Alex ile kısa pas olarak kullandı.84'Abdurrahman Dereli araya giriyor ve topu kornere gönderdi.83'Fenerbahçe atağında yapılan bir orta.83'Tomas Rada şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.83'Fenerbahçe atağı, Alex orta pozisyonu arıyor, ceza sahasına doğru şimdi pasını gönderdi.82'Michael Eneramo oyundan çıkıyor ve yerine Mehmet Yıldız oyuna dahil oluyor.82'Fenerbahçe aleyhine ofsayta kararı. Ofsayt pozisyonunda olan oyuncu Diego Lugano.81'Mamadou Niang oyundan çıkıyor ve yerine Issiar Dia oyuna dahil oluyor.81'Ricardo Pedriel rakibi tarafından faulle durdurulunca hakem Fenerbahçe aleyhine faul kararı verdi.79'Joseph Yobo rakibine faul yapıyor. Faule maruz kalan oyuncu Sedat Bayrak.79'Emre Belözoğlu ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.78'Sivasspor topu uzaklaştırıyor.78'Fenerbahçe, Alex ile korner atışını kullanıyor.78'Sedat Bayrak araya giriyor ve topu kornere gönderdi.76'Fenerbahçe aleyhine ofsayta kararı. Ofsayt pozisyonunda olan oyuncu Mamadou Niang.76'Tomas Rada şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.76' Alex frikiği ceza sahasına orta şeklinde kullandı.76'Abdurrahman Dereli profesyonel bir faul yaptı. Sarı kartla kurtardı.76'Abdurrahman Dereli rakibine faul yapıyor. Faule maruz kalan oyuncu Mamadou Niang.75'Fenerbahçe adına gelişen bir kontra atak.75'Joseph Yobo şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.75'Kamil Grosicki ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.75'Sivasspor köşe vuruşunu Kamil Grosicki ile kısa pas olarak kullandı.75'Michael Eneramo şutu çekiyor ancak kalecinin müdahalesi var. Hakem köşe vuruşunu verdi.75'Michael Eneramo şutunu çekti kaleci kornere çeldi.75'Michael Eneramo şutunu çekti, kalecide kaldı.73'Kadir Bekmezci rakibi tarafından faulle durdurulunca hakem Fenerbahçe aleyhine faul kararı verdi.70'Jakub Navratil şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.70'Mehmet Topuz ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.70'Ricardo Pedriel topu düzelterek vuruşunu yaptı ama etkisiz bir vuruş.69'Michael Eneramo rakibine faul yapıyor. Faule maruz kalan oyuncu Mehmet Topuz.67'G O L - Joseph Yobo, Fenerbahçe adına kafa ile golünü attı.67'Emre Belözoğlu ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.67'Fenerbahçe köşe vuruşunu Alex ile kısa pas olarak kullandı.66'Emre Belözoğlu topu düzelterek vuruşunu yaptı ama etkisiz bir vuruş.65'G O L - Erman Kılıç Sivasspor adına golü kaydediyor. Ceza sahası dışından vurarak topu ağlara gönderiyor.63'Topa sahip olma oranları; Evsahibi takım için 41% - Misafir takım için 59% olarak gerçekleşti.63'Joseph Yobo rakibi tarafından faulle durdurulunca hakem Sivasspor aleyhine faul kararı verdi.63'Fenerbahçe şimdi taç atışı kullanarak oyuna başlayacak.62'Mehmet Nas oyundan çıkıyor ve yerine Tomas Rada oyuna dahil oluyor.60'Mehmet Nas rakibine faul yapıyor. Faule maruz kalan oyuncu Cristian.60'Sivasspor aleyhine ofsayta kararı. Ofsayt pozisyonunda olan oyuncu Ricardo Pedriel.58'Mehmet Nas rakibine faul yapıyor. Faule maruz kalan oyuncu Andre Santos.58'Fenerbahçe için kale vuruşu.57'Sivasspor atağı, Kamil Grosicki orta pozisyonu arıyor, ceza sahasına doğru şimdi pasını gönderdi.57'Sivasspor için kale vuruşu.57'Emre Belözoğlu için gol şansı. Ancak isabetsiz bir vuruş.56'Fenerbahçe, Alex ile korner atışını kullanıyor.56'Abdurrahman Dereli araya giriyor ve topu kornere gönderdi.55'Erman Kılıç serbest vuruşu kullanıyor, vuruşunu yaptı ancak top farklı şekilde auta çıkıyor.54'Andre Santos rakibine faul yapıyor. Faule maruz kalan oyuncu Ricardo Pedriel.54'Fenerbahçe için kale vuruşu.54'Sivasspor gol arayışı içinde, Jakub Navratil şut pozisyonu buldu, vuruyor ama farklı şekilde aut.54'Endirekt serbest vuruş Kamil Grosicki tarafından kullanıldı, ancak kaleci başarılı.53'Bekir İrtegün rakibine faul yapıyor. Faule maruz kalan oyuncu Kamil Grosicki.51'G O L oldu Alex frikiği kullandı ve topu ağlarla buluşturdu50'Sedat Bayrak rakibine faul yapıyor. Faule maruz kalan oyuncu Emre Belözoğlu.49'Sedat Bayrak şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.49'Fenerbahçe, Alex ile korner atışını kullanıyor.48'Mehmet Nas rakibine faul yapıyor. Faule maruz kalan oyuncu Mamadou Niang.46'Miroslav Stoch oyundan çıkıyor ve yerine Cristian oyuna dahil oluyor.46'Uğur Kavuk oyundan çıkıyor yerine Abdurrahman Dereli oyuna girecek.46'Sivasspor takımında oyuncu değişikliği. Uğur Kavuk oyundan alındı ve Abdurrahman Dereli oyuna dahil oldu.46'Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.45'+3'Hakem ilk yarıyı bitiren düdüğünü çalıyor.45'+1'Fenerbahçe şimdi taç atışı kullanarak oyuna başlayacak.45'+1'Fenerbahçe aleyhine ofsayta kararı. Ofsayt pozisyonunda olan oyuncu Alex.45'Sivasspor aleyhine ofsayta kararı. Ofsayt pozisyonunda olan oyuncu Erman Kılıç.44'Fenerbahçe aleyhine ofsayta kararı. Ofsayt pozisyonunda olan oyuncu Alex.43'Fenerbahçe için kale vuruşu.43'Sivasspor gol arayışı içinde, Kadir Bekmezci şut pozisyonu buldu, vuruyor ama farklı şekilde aut.42'Topa sahip olma oranları; Evsahibi takım için 39% - Misafir takım için 61% olarak gerçekleşti.41'G O L - Selçuk Şahin Fenerbahçe adına golü kaydediyor. Ceza sahası dışından vurarak topu ağlara gönderiyor.40'Korcan Çelikay şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.40'Fenerbahçe, Alex ile korner atışını kullanıyor.40'Mehmet Topuz topu düzelterek vuruşunu yaptı ama etkisiz bir vuruş.40'Emre Belözoğlu topu düzelterek vuruşunu yaptı ama etkisiz bir vuruş.40'Jakub Navratil rakibine faul yapıyor. Faule maruz kalan oyuncu Mamadou Niang.38'Sivasspor şimdi taç atışı kullanarak oyuna başlayacak.38'Fenerbahçe için kale vuruşu.38'Erman Kılıç uzun oynuyor...37'Hakem oyunu tekrar başlatıyor.37'Uğur Kavuk bir sakatlık geçiriyor, hakem sağlık görevlileri sahaya çağırdı. Sivasspor için şanssız bir an.36'Bu dakikalarda maç durmuş durumda.36' Alex için gol şansı. Ancak isabetsiz bir vuruş.36'Kamil Grosicki şutunda isabet var ancak kaleci gole izin vermedi.35'Sivasspor şimdi taç atışı kullanarak oyuna başlayacak.34'Fenerbahçe için kale vuruşu.34'Kamil Grosicki ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.33'Mehmet Topuz şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.33'Mehmet Nas ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.33'Michael Eneramo rakibine kontrolsüz bir müdahalede bulundu ve hakem faulü gösterdi.33'Sivasspor için kale vuruşu.32'Mamadou Niang için gol şansı. Ancak isabetsiz bir vuruş.32'Fenerbahçe atağı, Miroslav Stoch orta pozisyonu arıyor, ceza sahasına doğru şimdi pasını gönderdi.32'Fenerbahçe adına gelişen bir kontra atak.32'Diego Lugano şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.32'Ricardo Pedriel ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.31'Fenerbahçe şimdi taç atışı kullanarak oyuna başlayacak.31'Sivasspor için kale vuruşu.31'Fenerbahçe kafa vuruşunda isabet yok.31'Fenerbahçe, Alex ile korner atışını kullanıyor.31'Sakatlanan Gökhan Gönül yerine oyuna Bekir İrtegün girecek.30'Miroslav Stoch, gol şansı ancak kaleci uzaklaştırıyor.30'Fenerbahçe atağı, Alex orta pozisyonu arıyor, ceza sahasına doğru şimdi pasını gönderdi.30'Erman Kılıç yarım rövaşatasında isabet var ancak kaleci topu kontrol etmeyi başardı.29'Sivasspor için kale vuruşu.29'Emre Belözoğlu ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.29'Sivasspor aleyhine ofsayta kararı. Ofsayt pozisyonunda olan oyuncu Kamil Grosicki.29'Sivasspor için kale vuruşu.27'Sivasspor aleyhine ofsayta kararı. Ofsayt pozisyonunda olan oyuncu Erman Kılıç.27'Mamadou Niang rakibi tarafından faulle durdurulunca hakem Sivasspor aleyhine faul kararı verdi.25'Sivasspor aleyhine ofsayta kararı. Ofsayt pozisyonunda olan oyuncu Michael Eneramo.24'Korcan Çelikay çıkıyor ve topu kontrol ediyor.24'Mehmet Topuz ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.24'Hayrettin Yerlikaya rakibine kontrolsüz bir müdahalede bulundu ve hakem faulü gösterdi.23'Sivasspor için kale vuruşu.23' Alex serbest vuruşu kullanıyor, vuruşunu yaptı ancak top farklı şekilde auta çıkıyor.22'Jakub Navratil rakibine faul yapıyor. Faule maruz kalan oyuncu Alex.21'Topa sahip olma oranları; Evsahibi takım için 31% - Misafir takım için 69% olarak gerçekleşti.20'G O L - Jakub Navratil golü attı.20'Kadir Bekmezci topu kafa ile indirdi.20'Sedat Bayrak ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.20'Sivasspor, Kamil Grosicki ile korner atışını kullanıyor.20'Joseph Yobo araya giriyor ve topu kornere gönderdi.20'Michael Eneramo ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.19'Andre Santos şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.19'Sivasspor, Kamil Grosicki ile korner atışını kullanıyor.18'Hakem oyunu tekrar başlatıyor.17'Gökhan Gönül bir sakatlık geçiriyor, hakem sağlık görevlileri sahaya çağırdı. Fenerbahçe için şanssız bir an.17'Bu dakikalarda maç durmuş durumda.16'Kadir Bekmezci topu düzelterek vuruşunu yaptı ama etkisiz bir vuruş.14'Diego Lugano rakibine kontrolsüz bir müdahalede bulundu ve hakem faulü gösterdi.14'Fenerbahçe, Alex ile korner atışını kullanıyor.14'Sedat Bayrak araya giriyor ve topu kornere gönderdi.13'Hakem oyunu tekrar başlatıyor.13'Andre Santos bir sakatlık geçiriyor, hakem sağlık görevlileri sahaya çağırdı. Fenerbahçe için şanssız bir an.13'Bu dakikalarda maç durmuş durumda.12'Andre Santos rakibine faul yapıyor. Faule maruz kalan oyuncu Kamil Grosicki.11'Fenerbahçe şimdi taç atışı kullanarak oyuna başlayacak.10'Fenerbahçe şimdi taç atışı kullanarak oyuna başlayacak.10'Mehmet Topuz kafayla kaleye doğru gönderdi ancak kalecide kaldı.10' Alex ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.10'Sivasspor topu uzaklaştırıyor.10'Fenerbahçe, Alex ile korner atışını kullanıyor.9'Mamadou Niang, gol şansı ancak kaleci uzaklaştırıyor.8'Sivasspor aleyhine ofsayta kararı. Ofsayt pozisyonunda olan oyuncu Kadir Bekmezci.8'Kamil Grosicki ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.8'Volkan Demirel şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.8'Sivasspor, Kamil Grosicki ile korner atışını kullanıyor.7'Andre Santos araya giriyor ve topu kornere gönderdi.7'Erman Kılıç ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.6'G O L - Andre Santos attı.5'Kamil Grosicki rakibine faul yapıyor. Faule maruz kalan oyuncu Andre Santos.5'Sivasspor için kale vuruşu.5'Mamadou Niang rövaşata çıkardı ama top farklı bir şekilde dışarıda.5' Alex topu kafa ile indirdi.4'Mehmet Topuz ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.4'Sivasspor topu uzaklaştırıyor.4'Mehmet Topuz ceza sahasına doğru ortasını gönderiyor.4'Fenerbahçe şimdi taç atışı kullanarak oyuna başlayacak.3'Uğur Kavuk rakibi tarafından faulle durdurulunca hakem Fenerbahçe aleyhine faul kararı verdi.2'Sivasspor için kale vuruşu.2'Fenerbahçe gol arayışı içinde, Andre Santos şut pozisyonu buldu, vuruyor ama farklı şekilde aut.1'Kadir Bekmezci şimdi topu uzaklaştıran oyuncu.1' Alex frikiği ceza sahasına orta şeklinde kullandı.1'Hakem faulü Sivasspor aleyhine çaldı.1'Sivasspor şimdi taç atışı kullanarak oyuna başlayacak.1'Fenerbahçe forvetleri santrayı yaptılar ve maç başladı.0'Hakem karşılaşmanın ilk düdüğünü çalıyor.0'4 Eylül Stadi bu maça evsahipliği yapacak.0'4 Eylül Stadi maça hazır. Her iki takımın sahadaki yerlerini almasını bekliyoruz.0'4 Eylül Stadi maça hazır. Takımların sahadaki yerlerini almasını bekliyoruz.0'Herkesin heyecanla beklediği bu maça 4 Eylül Stadi evsahipliği yapacak.0'Maç 5 dakika içerisinde başlayacak.0'Müsabaka için herşey hazır. Takımların sahadaki yerlerini alması bekleniyor.