Şampiyon farklı başladı: 67-92

Hafta içinde Fenerbahçe'yi yenerek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan son şampiyon Efes Pilsen, 2009-2010 sezonuna da 25 sayılık bir galibiyetle başladı.



Beko Basketbol Ligi'nde Mersin Büyükşehir Belediyesi, sahasında Efes Pilsen'e 92-67 yenildi.



Karşılaşmaya Asım ve James'in attığı sayılarla önde başlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kerem, Shumpert ve Nachbar'ın ürettiği sayılarla geriye düştü. Açılan farkı 3 sayıya kadar indiren Mersin Büyükşehir Belediyesi, Efes Pilsen'in bulduğu üçlükler sonrasında 1. periyotu 21-29 geride tamamladı.



İkinci periyotta Efes Pilsen'in baskılı savunması karşısında istediği sayıları üretemeyen Mersin Büyükşehir Belediyesi 19. dakikada 20 sayı geriye düştü: 27-47



Oyundaki üstünlüğünü koruyan Efes Pilsen soyunma odasına 20 sayılık farkla gitti: 29-49



Üçüncü periyota iyi başlayan ve bulduğu sayılarla farkı kapatmaya çalışan Mersin Büyükşehir Belediyesi, isabetsiz atışları ve Efes Pilsen'in savunması karşısında istediğini yapamadı. Efes Pilsen rakibi karşısında Smith ve Nachbar'ın attığı 3'lüklerle farkı yeniden açarak son 10 dakikaya 20 sayı önde girdi: 50-70



Her iki takımın da karşılıklı sayılarla başladığı final periyotunda ise Efes Pilsen, rakibinin isabetsiz şutları ve top kayıpları neticesinde ürettiği sayılarla farkı korudu. Karşılaşmada 35. dakikaya girilirken farkı 25 sayıya kadar çıkaran Efes Pilsen, kalan dakikalarda da bu üstünlüğünü koruyarak karşılaşmayı 92-67 kazandı.



Mersin Büyükşehir Belediyesi: 67 - Efes Pilsen: 92



Salon: Edip Buran



Hakemler: Halil Baldemir xx, Yener Yılmaz xx, Erman Erdemli xx



Mersin Büyükşehir Belediyesi: Asım xx 10, Nedim x 2, İnanç xxx 11, James xxx 27, Frahm xxx 8, Altan xx 5, Mijatoviç x, Couisin xx 4



Efes Pilsen: Shumpert xxx 16, Kerem xxx 9, Kaya xxx 13, Nachbar xxx 11, Sinan xxx 3, Kasun xxx 8, Smith xxx 16, Thornton xxx 6, Ermal xxx 8, Ender xx 2



1. Periyot: 21-29

Devre: 29-49

3. Periyot: 50-70