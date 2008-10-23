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Spor

Şampiyon farklı başladı

Geçtiğimiz sezonun Euroleague şampiyonu olan Rusya'nın CSKA Moskova takımı evinde İtalya'nın Armani Jeans Milano takımıyla karşılaştı

23 Ekim 2008 03:00


Euroleague'de 2008-2008 sezonu Pazartesi oynanan TAU Ceramica - Fenerbahçe Ülker karşılaşmasıyla başlarken ilk haftanın diğer maçlarında Çarşamba günü dört mücadele vardı.

Geçtiğimiz sezonun Euroleague şampiyonu olan Rusya'nın CSKA Moskova takımı evinde İtalya'nın Armani Jeans Milano takımıyla karşılaştı. Temsilcilerimizden Efes Pilsen ile birlikte D Grubu'nda yer alan iki ekibin mücadelesinde CSKA, baştan sona üstün götürdüğü maçı 90-64 kazanarak sezona farklı bir galibiyetle başladı.

İlk çeyreği 22-9 devreyi ise 49-27 önde bitiren Messina'nın ekibinde Trajan Langdon 18 sayı, Nikolaos Zisis 15 sayı, J. R. Holden 13 sayı, 5 asist, Erazem Lorbek 13 sayı, 4 ribaunt, 3 top çalma ve Litvanyalı yıldız forvet Ramunas Siskauskas 11 sayı, 4 ribaunt, 5 asistle oynadı.

Konuk ekipte ise Pape Sow ve Jobey Thomas 12'şer sayı, David Hawkins 11 sayı, 6 ribaunt ve Marco Mordente 11 sayıyla maçı tamamladılar.


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