Şampiyon Djokovic

Tenis Masters Cup'ta Sırp raketi Novak Djokovic final mücadelesinde Rus raket Nikolay Davydenko'yu mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.



Çin'in Shangay kentinde düzenlenen Tenis Masters Cup'ta turnuvanın 2 numaralı seribaşı Sırp raketi Novak Djokovic final mücadelesinde Rus raket Nikolay Davydenko'yu 6-1 ve 7-5'lik setlerle 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.



Avustralya Açık'ta bu sezon yaşadığı şampiyonluk ile kariyerinin ilk Grand Slam zaferine ulaşan 21 yaşındaki raket ilk Masters Cup finalinde mutlu sona ulaşarak tek erkekler klasmanında Roger Federer, Rafael Nadal egemenliğine darbe vurarak 'ben de varım' dedi.



