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Spor

Şampiyon Chelsea, galibiyet serisini sürdürdü

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Chelsea, 37. haftada konuk ettiği Watford'u 4-3 yenerek art arda 5. galibiyetini aldı

16 Mayıs 2017 11:58

West Bromwich Albion'ı 12 Mayıs'ta oynanan maçta 1-0 yenerek lig tarihindeki 6. şampiyonluğuna ulaşan Londra ekibi, 4 maçtır kaybeden Watford ile karşılaştı. Chelsea, ilk yarısını 2-1 önde tamamladığı karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı.

Eurosport'taki habere göre, ev sahibi ekibin gollerini 22. dakikada sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklayan kaptan John Terry, 36. dakikada Cesar Azpilicueta, 49. dakikada Michy Batshuayi ve 88. dakikada Cesc Fabregas kaydetti. Watford'un golleri ise 24. dakikada Etienne Capoue, 51. dakikada Daryl Janmaat ve 74'te Stefano Okaka'dan geldi.

Watford'da Avusturyalı oyuncu Sebastian Prödl, 90+2. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla Chelsea, son maçlar öncesinde puanını 90'a çıkardı. Art arda 5. kez sahadan mağlup ayrılan Watford ise 40 puanda kaldı.

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