-Şampiyon Çebi, İstanbul'da da altın istiyor ANKARA (A.A) - 08.09.2011 - Dünya şampiyonu milli güreşçi Selçuk Çebi, İstanbul'daki Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak, bu başarıya üçüncü kez ulaşmak istiyor. Grekoromen güreş 74 kiloda 2009 ve 2010 yılında üst üste şampiyonluk yaşayan Selçuk Çebi, İstanbul'da 11 Eylül Pazartesi günü başlayacak Dünya Güreş Şampiyonası için iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini söyledi. ''Yol bitti. Artık maçları bekliyoruz'' diyen milli güreşçi, takımın ve sporcuların iyi durumda olduğunu dile getirdi. ''Şampiyonadaki hedefim madalyayı üçlemek'' diyerek altın madalya mücadelesi içinde olacağını anlatan Çebi, ''İstanbul'daki dünya şampiyonası için ilk kez mindere çıkacağım. Güreşseverler bizi yalnız bırakmasınlar. Futbolda taraftar nasıl 12'nci adam konumundaysa bizim için de sekizinci adam olsunlar. Şampiyonada üst üste üçüncü altın madalyamı almak ve Türk güreş tarihine adımı altın harflerle yazdırmak istiyorum'' diye konuştu. Selçuk Çebi, 2009 yılında Danimarka'nın Herning kentinde, 2010 yılında ise Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı.