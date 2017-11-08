Şampiyon boğalar Aydın'da güreştirelecek

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Sultanhisar ilçesinde, 12 Kasım Pazar günü Boğa Güreşleri Türkiye Şampiyonası gerçekleşecek. Artvin, Muğla, İzmir ve Aydın\'da şampiyon olan toplam 64 boğa, Atça Arenası\'nda güreştirilecek.

İlki 13 Ağustos\'ta Artvin\'de yapılan ve büyük yankı uyandıran boğa güreşlerinin ikinci ayağı Türkiye Şampiyonası, Sultanhisar\'ın Atça Mahallesi\'nde 12 Kasım Pazar günü yapılacak. Dışarıdan gelen şampiyon boğalara ev sahipliği yapan Aydın\'da, şampiyona ilk kez kura sistemi ile yapılacak. Boğalar ise çiftlikte güreşecekleri anı bekliyor. Sahipleri ve bakıcıları da onların bakımlarını eksik etmeyerek güreşlere hazırlıyor.

\'AMACIMIZ KÜLTÜRÜN ARTMASI\'

Güreşleri organize eden komisyon üyesi Birol Birkan, \"Boğa güreşleri Türkiye Şampiyonası\'nın ikinci ayağını Ege\'de, Aydın\'da yapacağız. Birinci ayağı 13 Ağustos\'ta Artvin\'de yapıldı. Biz de oraya giderek gördük ve o güzellikleri yaşadık. Aynı güreşi ve organizasyonu burada yapmaya karar verdik. Artvin\'den de 4 güreş boğası istedik ve geldi. Gürşat, Kamilağa, Kadirağa ve Ağbaş isimli boğalar şu an buradalar. Boğaları çiftliğe yerleştirdik. Bakımlarıyla kendileri ilgileniyor ve şampiyonaya hazırlanıyorlar. Burada amaç boğa güreşinden öte, insanların birbirleriyle kaynaşmasıdır. Boğa güreşlerinin de kültürünün artmasını sağlamak. Boğalar 4\'erli 13 gruba ayrıldı ve güreşler bu şekilde yapılacak\" dedi.

Diğer komite üyesi İzzet Bayer ise \"Aydın\'a 64 boğa gelecek. Boğalar birinci olduğunda şampiyonaya ayrılan ödülün yüzde 70\'ini alacak. İkinci olan ise yüzde 25\'ini alacak. Burada ilk kez boğa güreşi kura sistemi ile yapılacak. Sahamız ve havamızda güzel. İnşallah o gün tüm halkımızı güreşe bekliyoruz\" diye konuştu.

ŞAMPİYONANIN MALİYETİ 100 BİN TL

Komisyon üyesi ve boğa sahibi Turgut Aydın, \"Artvin\'deki boğa güreşleri şartlarıyla bizim şartlarımız aynı değil. Çünkü onların sponsorları daha fazla ve 100 yıllık bir geleneğe sahipler. Bu Türkiye Şampiyonası\'nın bize 100 bin TL\'ye yakın bir maliyeti olacak. Güreşe Artvin\'den 4, Muğla\'dan 20, diğerleri İzmir ve Aydın\'dan toplamda 64, kilolarının en iyileri boğalar katılıyor\" dedi.

\'DERECE YAPMAYA GELDİK\'

Boğa sahibi Can Bilgili, \"Gürşat isimli boğanın sahibiyim. İlk kez Türkiye Şampiyonası Artvin\'de yapıldı. Şampiyonanın ikinci ayağı olarak da Aydın\'a geldik. Burada olmaktan ve buradaki insanlardan tanışmaktan çok mutluyuz. Buraya derece yapmaya geldik ama yapamazsak da burada olmaktan gerçekten çok mutluyuz. Gürşat boğamız 5 yaşında ve 850 kiloda güreşecek. İnşallah güzel bir şampiyona olur. Şampiyonluğu yok boğamızın ama ikinciliğimiz var. Tabii ki ilerleyen zamanlarda daha güzel organizasyonların yapılmasını arzu ediyoruz. Çünkü çok güzel şeylere vesile olacak\" dedi.

\'HEYACANLA BEKLİYORUZ\'

Boğa sahibi Cem Çamer, \"Artvin\'den geliyorum. Kamilağa adlı boğanın bakıcısıyım. Kamilağa bu sezon üçüncü kez sahaya çıkacak. Daha önce de iki kez ikinci oldu bir kez de birinciliği var. Burada da birinci olmayı bekliyoruz. Aydın Atça\'ya ilk kez geliyoruz. Daha sonrası olmasını da diliyoruz. Pazar günü yapılacak güreşi heyecanla bekliyoruz. İnşallah beklediğimiz gibi bir şey olur. 28 saatlik yoldan geldik, çok zor oldu ama boğalar şu anda dinlediler iyiler\" dedi.



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