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Spor

Şampiyon Boca Juniors

Arjantin Açılış Ligi'nde Boca Juniors, Tigre'ye 1-0 mağlup olmasına rağmen averajla 23. kez şampiyonluğunu ilan etti.

24 Aralık 2008 02:00


Arjantin Açılış Ligi'nde (Apertura) Boca Juniors, Tigre'ye 1-0 mağlup olmasına rağmen averajla 23. kez şampiyonluğunu ilan etti.


Arjantin Açılış Ligi'nde (Apertura) şampiyon Boca Juniors oldu.

Ligi Tigre, San Lorenzo ve Boca Juniors'ın aynı puanda noktalamasıyla birlikte şampiyonu belirlemek için bu üç takım arasında play-off karşılaşmaları oynandı.

Play-off'un ilk maçında San Lorenzo, Tigre'yi 2-1 mağlup etti. İkinci maçta Boca Juniors'ın San Lorenzo'yu 3-1'lik skorla geçmesiyle birlikte Tigre'ye yeniden şampiyonluk şansı doğdu.

Son karşılaşmada Tigre'nin tarihinde ilk kez mutlu sona ulaşması için Boca Juniors'ı 2 farklı skorla mağlup etmesi gerekiyordu.

Bu önemli karşılaşmanın ilk yarısında iki takımda kontrollü bir oyun sergilerken soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.

İkinci yarıda kalecinin yaptığı hatayı iyi değerlendiren Lazzaro, 67. dakikada kafa vuruşuyla topu filelere göndererek Tigre'yi 1-0 öne geçirdi. Bu golle umutlanan Tigre başka gol bulamazken, sahadan 1-0 galip ayrılmasına rağmen averajla şampiyonluğu kaybetti.

Tigre'ye 1-0 yenilmesine rağmen averajla zafere ulaşan Boca Juniors ise, 23. kez bu mutluluğu yaşadı.

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