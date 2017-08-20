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Şampiyon bisikletçiye otomobil çarptı

"Böyle bir acemiliği nasıl yaptım!"

20 Ağustos 2017 17:36

Lisanslı bisiletçi olan ve birçok yarışmada birinciliği bulunan Mücahit Kıvrak ölümden döndü. Bodrum'daki Milas karayolunda bisikletiyle girdiği virajda sol şeride geçen 23 yaşındaki Kıvrak'a otomobil çarptı. Kıvrak şans eseri hafif yaralandı.

Bisiklet sporunda Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Kıbrıs’taki Yakın Doğu Üniversitesi’nin lisanslı sporcusu olan ve birçok yarışmada birincilik derecesi alan Mücahit Kıvrak, bisikletiyle Bodrum -Milas karayolunun 14’üncü kilometresindeki Zeytinlikahve Mevkisi’nde, derin virajı aşmak için yolun sağından soluna geçmek istedi.

Milas’ın Kemikler Mahallesi’ndeki bir balık üretim çiftliğinde çalışan Veteriner Hekim 25 yaşındaki Enver Aydoğdu yönetimindeki otomobil, bisikletli Mücahit Kıvrak’a arkadan çarptı. Otomobilin ön camına çarpan Kıvrak, yere düşerek yaralandı. Otomobil sürücüsü Aydoğdu ve yoldan geçenlerin ihbarı üzerine gelen 112 ekibi, Kıvrak’a ilk müdahaleyi ambulansta yaptı.

Bacak ve kollarından yaralanan Kıvrak’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken sürücü Aydoğdu "Ben işe gidiyordum birden yolun sol şeridinde giden bisikletliyi görünce şok oldum. Çarpmamak için önce iki kez orta refüje çarptım, sonra duramayınca bisikletliye vurdum, çok üzgünüm" dedi.

"Böyle bir acemiliği nasıl yaptım!"

Kıvrak ise "Viraja girince sola doğru çıktım, o anda sol şeritten arkamdan gelen araç bana çarptı. Ben de aniden sol şeride geçerek hatalı olabilirim. Bisikletim kullanılamaz hale geldi ama bende şans eseri çok fazla bir şey yok. Böyle bir acemiliği nasıl yaptım anlayamıyorum" diye konuştu.

Polis kaza ile igili soruşturma başlatırken Kıvrak ve Aydoğdu birbirlerinden şikayetçi olmadı. (D

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