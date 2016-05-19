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Spor

Şampiyon Beşiktaş sezonu yenilgiyle kapattı

Spor Toto Süper Lig'de 2015-2016 sezonunun bitmesine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, son maçında Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu

19 Mayıs 2016 00:07

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş sezonun 34. ve son hafta maçında deplasmanda Torku Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

12. dakikada Skubic'in kullandığı uzun taç atışı sonrasında sağ kanattan ceza sahasına giren Holmen'in şutunda, kaleci Boyko meşin yuvarlağı yatarak önledi.

15. dakikada Rangelov'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Traore'nin aşırtma vuruşunda, kaleci Boyko meşin yuvarlağı kontrol etti.

19. dakikada Beşiktaş, Sosa'nın golüyle öne geçti. Tolgay Arslan'ın pasında topla buluşan Sosa, ceza sahasına girmeden sol çaprazdan topa yerden sert vurdu. Meşin yuvarlak, filelerle buluştu: 1-0

21. dakikada Torku Konyaspor skora dengeyi getirdi. Douglas'ın soldan ortasında ceza sahasında topla buluşan Traore, plase vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Boyko'nun sağından filelere yolladı: 1-1

22. dakikada Torku Konyaspor, Holmen'in golüyle öne geçti. Skubic'in ceza sahasının sağ çaprazından kaleye gönderdiği sert şutta top, kaleci Boyko'dan döndü. Dönen topu önünde bulan Holmen, bekletmeden sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, Torku Konyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Mücadelenin ikinci bölümünde her iki takımın da çabası başka gol getirmedi ve Torku Konyaspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.

 

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